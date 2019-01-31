Дзюба – о сексуальной ориентации Роналду: «Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о схожестях нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

– Что общего у Ибрагимовича и Роналду?

– Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.

– Но Криштиану всем все доказал 10 лет назад, когда изнасиловал девушку.

– Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой!

– Ибрагимович – босс?

– Златан – крутой! Прямо топище, такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали!