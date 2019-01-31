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    Дзюба – о сексуальной ориентации Роналду: «Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о схожестях нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

    – Что общего у Ибрагимовича и Роналду?

    – Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.

    – Но Криштиану всем все доказал 10 лет назад, когда изнасиловал девушку.

    – Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой!

    – Ибрагимович – босс?

    – Златан – крутой! Прямо топище, такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали!

    Источник: Sport24

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    31.01.2019 15:49
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 февраля 2019, 10:02

      Вернулся, комментатор Ногга... Дзюбиньо)))))) Пошел жечь)))

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 31 января 2019, 20:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот бородавочники про своего пид-ра деЗуева уже забыли. Не Вам наследникам педика Зуева тут выступать.

      -5
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > massaboss 1 февраля 2019, 13:17

      А ты само-то чьих будешь? Чей холоп?)

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss > Kotofey75 1 февраля 2019, 14:18

      Это что тут за восстание рабов (холопов) Спартака?

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 31 января 2019, 20:13

      Ты чё под ними обоими зависал,откуда такие знания?)В любом случае -они круче тебя на много)

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > dil-1969@mail.ru 31 января 2019, 21:06

      " Рыбак рыбака видит издалека "

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 31 января 2019, 19:52

      Кристина парень? Ну,че такое несешь,собиратель мелочи и анекдотов...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 19:26

      Прорвало Дзюбу -остановится не может.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 19:19

      Роналду-почтенный отец-одиночка и верный супруг пробирок.Руки прочь от Роналды!!!

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Агасфер 31 января 2019, 22:04

      вроде моделей каких то шейков и прочих потрахивает...может зря на Криштинку наговаривают?

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 31 января 2019, 19:10

      Чё за хрень он несёт?И кто и зачем об этом пишет?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 31 января 2019, 17:26

      такое ощущение что сам с ними пересекался по выходным в свободное время раз так про них всё знает

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      Рейтинг: +567

      LAY394 31 января 2019, 17:19

      Не бойся не отжарят тебя

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 31 января 2019, 17:13

      Дзюбинатор может не беспокоиться :
      Эти два типажа Ибрагим и Роналдин - не очень то к русским ,к России....

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > arzamas 31 января 2019, 17:50

      да бабки он ей платил чтоб она ходила с ним !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > arzamas 31 января 2019, 18:15

      анекдот огонь)))

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