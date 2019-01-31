Погребняк провел первую тренировку в общей группе «Урала». Он не выходил на поле 10 месяцев

Восхищаюсь Погребняком! Давно нигде не играет, но всегда на контракте и исправно получает неслабую зряплату. А если кто отказывается платить, выбивает через суд. Молодца!
Нападающий «Урала» Павел Погребняк сегодня впервые провел тренировку в общей группе екатеринбуржцев.
Футболист принял участие во всех упражнениях, включаю двухстороннюю игру. Во время первого зимнего сбора россиянин занимался по индивидуальному графику.
- Форвард не выходил на поле с апреля 2018 года после того, как в составе «Тосно» получил травму ахиллова сухожилия в полуфинале Кубка России со «Спартаком».
- Погребняк подписал контракт с «Уралом» в августе.