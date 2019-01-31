Погребняк провел первую тренировку в общей группе «Урала». Он не выходил на поле 10 месяцев

Нападающий «Урала» Павел Погребняк сегодня впервые провел тренировку в общей группе екатеринбуржцев.

Футболист принял участие во всех упражнениях, включаю двухстороннюю игру. Во время первого зимнего сбора россиянин занимался по индивидуальному графику.