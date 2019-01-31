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    Погребняк провел первую тренировку в общей группе «Урала». Он не выходил на поле 10 месяцев

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк сегодня впервые провел тренировку в общей группе екатеринбуржцев.

    Футболист принял участие во всех упражнениях, включаю двухстороннюю игру. Во время первого зимнего сбора россиянин занимался по индивидуальному графику.

    • Форвард не выходил на поле с апреля 2018 года после того, как в составе «Тосно» получил травму ахиллова сухожилия в полуфинале Кубка России со «Спартаком».
    • Погребняк подписал контракт с «Уралом» в августе.

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    31.01.2019 15:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 31 января 2019, 22:18

      Восхищаюсь Погребняком! Давно нигде не играет, но всегда на контракте и исправно получает неслабую зряплату. А если кто отказывается платить, выбивает через суд. Молодца!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 31 января 2019, 19:57

      бабла хватало

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 31 января 2019, 19:39

      А зачем Погребку то на поле выходить?Картоху что ли садить,так не царское это дело,там в Урале для этого пахари-земледельцы имеются...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 19:15

      Теперь будет всех рвать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 31 января 2019, 17:53

      Видать парень по жизни больше ничего делать не умеет.
      Ф у т б о л и с т ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 31 января 2019, 17:26

      Ему это надо, уралу?

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 31 января 2019, 17:21

      Паше удачи, тряхни стариной! Интересно будет понаблюдать, как будто в прошлое вернулся.

      -1
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