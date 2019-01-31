Sport24: Кудряшов вылетел в Турцию. Россиянин перейдет в «Фенербахче»

Можно было найти что то более солидное. Хотя играть вместе с Вальбуэна одно удовольствие.
Защитник сборной России Федор Кудряшов близок к переходу в «Фенербахче».
Футболист уже вылетел в Турцию для подписания контракта.
Клуб из Стамбула предложил Кудряшову соглашение сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год.
31-летний россиянин перейдет в «Фенербахче» на правах свободного агента. 10 января он расторг контракт с «Рубином».
- На счету Кудряшова 26 матчей за сборную России.
- В составе «Фенербахче» выступает другой российский игрок – Роман Нойштедтер.
- Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
- «Фенербахче» – соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.