Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Sport24: Кудряшов вылетел в Турцию. Россиянин перейдет в «Фенербахче»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов близок к переходу в «Фенербахче».

    Футболист уже вылетел в Турцию для подписания контракта.

    Клуб из Стамбула предложил Кудряшову соглашение сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год.

    31-летний россиянин перейдет в «Фенербахче» на правах свободного агента. 10 января он расторг контракт с «Рубином».

    • На счету Кудряшова 26 матчей за сборную России.
    • В составе «Фенербахче» выступает другой российский игрок – Роман Нойштедтер.
    • Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
    • «Фенербахче» – соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2019 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 18:30

      Можно было найти что то более солидное. Хотя играть вместе с Вальбуэна одно удовольствие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 16:48

      Несколько неожиданно, неужели не было достойного предложения у нас по "личке" для свободного агента ? У "Фенера" сейчас большие проблемы как финансовые так и игровые, клуб в болоте и на грани вылета в низшую лигу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      halonali 31 января 2019, 13:21

      Договорные матчи на maks-bet.ru

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 31 января 2019, 13:15

      Не знаю будет ли у него время показать, кажется Фенепбахче одной ногой на вылет из суперлиги Турции. Удачи ему конечно, но как бы ему не играть во второй лиге Турции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 31 января 2019, 12:03

      Покажи им там!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 12:01

      Кудряшка по своей боевитости и костоломности может прийтись по душе бахчевикам.А может и голову там потерять.Удачи.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11