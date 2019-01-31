Sport24: Кудряшов вылетел в Турцию. Россиянин перейдет в «Фенербахче»

Защитник сборной России Федор Кудряшов близок к переходу в «Фенербахче».

Футболист уже вылетел в Турцию для подписания контракта.

Клуб из Стамбула предложил Кудряшову соглашение сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год.

31-летний россиянин перейдет в «Фенербахче» на правах свободного агента. 10 января он расторг контракт с «Рубином».