«Челси» проиграл с разницей в четыре мяча в АПЛ впервые с 1996 года

«Челси» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии проиграл «Борнмуту» (0:4).

Лондонский клуб уступил с разницей в четыре мяча в АПЛ впервые с сентября 1996 года. Тогда синие потерпели поражение со счетом 1:5 от «Ливерпуля».

«Челси» проиграл три последних гостевых матчах с общим счетом 0:7 – до этого были поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке английской лиги и от «Арсенала» (0:2) в чемпионате.

В АПЛ «Челси» опустился на пятое место в турнирной таблице.

Команду возглавляет Маурицио Сарри.

Сарри после разгрома от «Борнмута» заперся с игроками в раздевалке на 45 минут