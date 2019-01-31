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    «Челси» проиграл с разницей в четыре мяча в АПЛ впервые с 1996 года

    «Челси» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии проиграл «Борнмуту» (0:4).

    Лондонский клуб уступил с разницей в четыре мяча в АПЛ впервые с сентября 1996 года. Тогда синие потерпели поражение со счетом 1:5 от «Ливерпуля».

    «Челси» проиграл три последних гостевых матчах с общим счетом 0:7 – до этого были поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке английской лиги и от «Арсенала» (0:2) в чемпионате.

    • В АПЛ «Челси» опустился на пятое место в турнирной таблице.
    • Команду возглавляет Маурицио Сарри.

    Сарри после разгрома от «Борнмута» заперся с игроками в раздевалке на 45 минут

    Источник: Opta

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    31.01.2019 07:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 15:42

      А ведь был претендент на титул в АПЛ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 31 января 2019, 10:32

      сарри испортил с игроками отношения вот и итог

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Мудакам 31 января 2019, 08:49

      так и надо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 31 января 2019, 08:20

      Вообще не день фаворитов. Громят их по полной программе. Ладно Рома. Они с Фиорентиной команды сравнимого уровня, хотя флорентийцы и в затяжном кризисе. Но Юве и Челси конечно опростоволосились по полной программе.

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