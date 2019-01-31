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    Сарри после разгрома от «Борнмута» заперся с игроками в раздевалке на 45 минут 

    «Челси» проиграл «Борнмуту» в матче 24-го тура АПЛ со счетом 0:4.

    По информации журналиста Алекса Крука (talkSport), после матча главный тренер лондонцев Маурицио Сарри на 45 минут заперся в раздевалке с игроками. Он выгнал из помещения персонал (в том числе своего помощника Джанфранко Дзолу) и остался наедине с футболистами.

    Позже, когда Сарри вышел из раздевалки, Крук задал ему вопрос о результате матче. Тренер ответил: «Я не знаю, в чем проблема – в игроках или во мне».

    Источник: Твиттер Алекса Крука

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    31.01.2019 02:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 31 января 2019, 02:28

      Проблема в САрри - 40 бутс!!! Долбашлёп!!! Кактись из Челси!!!! АПЛ не для туфлей!!!!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Docentusa 31 января 2019, 06:34

      Проблема не в Сарри, а в том что игроки перестали уважать фанатов. Теперь они думают только о своем комфорте. Они слили Моуриньо, слили Конте, сливают Сарри . . .
      Пока кто-нибудь не скажет об этом во все услышание, ничего не поменяется . . .
      Кто бы не пришел после Сарри и следующего тренера, игроки чуть что не понравиться, сразу начнут его сливать.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Аристократ Олжик 31 января 2019, 09:31

      троица Азар Виллиан и Луиз Суарес ещё та кого хочешь сольют

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