Сарри после разгрома от «Борнмута» заперся с игроками в раздевалке на 45 минут 

Проблема в САрри - 40 бутс!!! Долбашлёп!!! Кактись из Челси!!!! АПЛ не для туфлей!!!!
«Челси» проиграл «Борнмуту» в матче 24-го тура АПЛ со счетом 0:4.
По информации журналиста Алекса Крука (talkSport), после матча главный тренер лондонцев Маурицио Сарри на 45 минут заперся в раздевалке с игроками. Он выгнал из помещения персонал (в том числе своего помощника Джанфранко Дзолу) и остался наедине с футболистами.
Позже, когда Сарри вышел из раздевалки, Крук задал ему вопрос о результате матче. Тренер ответил: «Я не знаю, в чем проблема – в игроках или во мне».