Сарри после разгрома от «Борнмута» заперся с игроками в раздевалке на 45 минут 

«Челси» проиграл «Борнмуту» в матче 24-го тура АПЛ со счетом 0:4.

По информации журналиста Алекса Крука (talkSport), после матча главный тренер лондонцев Маурицио Сарри на 45 минут заперся в раздевалке с игроками. Он выгнал из помещения персонал (в том числе своего помощника Джанфранко Дзолу) и остался наедине с футболистами.

Позже, когда Сарри вышел из раздевалки, Крук задал ему вопрос о результате матче. Тренер ответил: «Я не знаю, в чем проблема – в игроках или во мне».