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    Владимир Быстров войдет в тренерский штаб юношеской сборной России

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров станет тренером. Он войдет в штаб Александра Кержакова, который возглавляет юношескую сборную России 2001 года рождения.

    «Владимир Быстров действительно войдет в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года рождения в качестве одного из тренеров команды. Он уже получил тренерскую лицензию категории Д», – сказал Кержаков.

    • Последним клубом Быстрова был «Тосно».
    • Кержаков возглавил сборную России в марте 2018 года.

    Источник: Sport24

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    30.01.2019 19:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 31 января 2019, 00:37

      Справку от нарколога принес??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 30 января 2019, 22:29

      Будет преподавать "Бесхребетность" молодым российским игрокам. Он в этом спец.

      1
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