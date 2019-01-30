Владимир Быстров войдет в тренерский штаб юношеской сборной России

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров станет тренером. Он войдет в штаб Александра Кержакова, который возглавляет юношескую сборную России 2001 года рождения.

«Владимир Быстров действительно войдет в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года рождения в качестве одного из тренеров команды. Он уже получил тренерскую лицензию категории Д», – сказал Кержаков.