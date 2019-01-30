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    Sky Sport Italia: Ригони покинет «Зенит» ради «Америки». Мексиканцы заплатят 9 миллионов

    Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в чемпионате Мексики.

    Российский клуб согласовал трансфер Ригони в «Америку» за 9 миллионов евро.

    • В начале января «Зенит» досрочно вернул футболиста из аренды в «Аталанте», заплатив около 1 миллион.
    • В трех матчах Кубка «Матч Премьер» хавбек забил один гол.
    • Всего в составе «Зенита» полузащитник провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять ассистов.

    Источник: Sky Sport Italia

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    30.01.2019 06:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 января 2019, 19:41

      Я считаю что это хороший вариант, как для Зенита, так и для Ригони.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 30 января 2019, 15:32

      9 лямов? Не смешите меня))) Зина на такие деньги даже не посмотрит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:29

      Зря!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:54

      Редко так бывает что бы из Европы уезжали в Америку.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 30 января 2019, 12:27

      Очередной фейк.
      Лишь бы что-то п издануть.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 09:26

      Российский клуб продаёт аргентинского игрока в мексиканский клуб, а об этом сообщает итальянское издание на которое ссылаются...

      4
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      Рейтинг: +151

      platinum93 30 января 2019, 06:24

      мне Ригони больше Мака нравится по своей игре, вообще не понимаю данный трансфер

      3
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > platinum93 30 января 2019, 08:11

      Мне кажется другие схемы нас ждут.Мак хорош на свободном пространстве.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > platinum93 30 января 2019, 12:24

      Мак хорошо начинал,а потом как то утратил резкость.

      2
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > александр п 30 января 2019, 12:32

      В нашем чемпионате пришлые игроки обычно все резко начинают.., а потом также резко сдают.

      3
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      Рейтинг: +448

      Paladius > platinum93 30 января 2019, 12:39

      Да и Шатов на сегодняшний день хуже выглядит! А Ригони может играть на обоих флангах. По мне так пригодился бы команде однозначно. А если и продавать. то за 15-20млн

      2
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      Рейтинг: -546

      massaboss 30 января 2019, 06:19

      Да ну что это за прибыль клубу. Толи дело кубок матч ТВ.

      -1
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