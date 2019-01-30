Sky Sport Italia: Ригони покинет «Зенит» ради «Америки». Мексиканцы заплатят 9 миллионов

Я считаю что это хороший вариант, как для Зенита, так и для Ригони.
Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в чемпионате Мексики.
Российский клуб согласовал трансфер Ригони в «Америку» за 9 миллионов евро.
- В начале января «Зенит» досрочно вернул футболиста из аренды в «Аталанте», заплатив около 1 миллион.
- В трех матчах Кубка «Матч Премьер» хавбек забил один гол.
- Всего в составе «Зенита» полузащитник провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять ассистов.