У Гвардиолы 73 победы в 100 играх АПЛ. У Моуринью было столько же

«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2 в матче 24 тура чемпионата Англии.

Для главного тренера «горожан» матч стал 100 в Премьер-лиге. За это время он выиграл 73 игры.

Экс-главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел первые 100 матчей в АПЛ при таком же количестве побед.

Испанец и португалец — лидеры по этому показателю. У Мануэля Пеллегрини 65 побед, у сэра Алекса Фергюсона и Роберто Манчини — по 62.