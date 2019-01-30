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    У Гвардиолы 73 победы в 100 играх АПЛ. У Моуринью было столько же

    «Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2 в матче 24 тура чемпионата Англии.

    Для главного тренера «горожан» матч стал 100 в Премьер-лиге. За это время он выиграл 73 игры.

    Экс-главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел первые 100 матчей в АПЛ при таком же количестве побед.

    Испанец и португалец — лидеры по этому показателю. У Мануэля Пеллегрини 65 побед, у сэра Алекса Фергюсона и Роберто Манчини — по 62.

    • Гвардиола возглавил «Сити» в июле 2016 года.
    • 2016/17: третье место АПЛ, вылет из ЛЧ на стадии 1/8.
    • 2017/18: победа в АПЛ, вылет из ЛЧ в четвертьфинале.
    • В текущем сезоне «горожане» — вторые место в чемпионате.
    • Отставание от «Ливерпуля» — четыре очка.

    Источник: Squawka Football

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    30.01.2019 01:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +451

      Illars 30 января 2019, 09:22

      мог обойти Моура, но Рафа сказал "стопэ" ))

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