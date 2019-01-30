У Гвардиолы 73 победы в 100 играх АПЛ. У Моуринью было столько же

мог обойти Моура, но Рафа сказал "стопэ" ))
«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2 в матче 24 тура чемпионата Англии.
Для главного тренера «горожан» матч стал 100 в Премьер-лиге. За это время он выиграл 73 игры.
Экс-главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел первые 100 матчей в АПЛ при таком же количестве побед.
Испанец и португалец — лидеры по этому показателю. У Мануэля Пеллегрини 65 побед, у сэра Алекса Фергюсона и Роберто Манчини — по 62.
- Гвардиола возглавил «Сити» в июле 2016 года.
- 2016/17: третье место АПЛ, вылет из ЛЧ на стадии 1/8.
- 2017/18: победа в АПЛ, вылет из ЛЧ в четвертьфинале.
- В текущем сезоне «горожане» — вторые место в чемпионате.
- Отставание от «Ливерпуля» — четыре очка.