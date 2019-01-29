Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун: «Рассмотрим предложение по Зе Луишу и Адриано, если убьют деньгами»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано.

    «Ещe раз повторю: «Спартак» не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша. Сегодня появились новости, что «Галатасарай» прислал улучшенное предложение по Зе Луишу? Это, знаете, как одна бабка сказала.

    Что должно произойти, чтобы мы рассмотрели предложение? Они должны убить деньгами. Если будет сумма как у Паредеса, мы подумаем», — сказал Федун.

    Сегодня, 29 января, «ПСЖ» представил полузащитника Леандро Паредеса. Сумма перехода из «Зенита» оценивается в 40 миллионов евро.

    Ранее пресс-служба «Спартака» опровергла информацию об уходе нападающих.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2019 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +451

      frizom 30 января 2019, 11:18

      Вот все верно Арнольдыч сказал. а то достали уже эти слухи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 30 января 2019, 06:35

      Если их обоих продать, плюс кубок матч премьер, то можно год озонировать воздух вокруг " Открытой Урины"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > 30 января 2019, 11:18

      Если разогнать московскую гомосятню, то можно платить супер пенсии всей стране лет 100

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > 30 января 2019, 11:27

      Для справки бюджет москаы, на душу населения, в 28 раз больше среднего по стране. Ну и где распил ****** столичных?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Проект "ЭМИЛИЯ" 30 января 2019, 00:48

      Я бы их поменял на одного Рональдиньо. Кадырыча нужно в руководство Спартака засунуть, он всё сделает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 30 января 2019, 00:09

      Как же трансферная политика у наших команд поменялась !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 29 января 2019, 23:05

      Теперь всё стало на свои места, хватит жопой вилять.***

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 22:43

      Правильный ответ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 21:47

      Они должны убить деньгами.
      ---------------------------------
      Мешочком с мелочью по лысине, что-ли?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 января 2019, 21:39

      2 мешками по 5кг мелочью и все, завалить можно любого )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      frostmoc 29 января 2019, 21:34

      Договорные матчи на maks-bet.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 29 января 2019, 21:13

      дочу .главное не забудь.
      А Спартак-так..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11