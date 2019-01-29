Федун: «Рассмотрим предложение по Зе Луишу и Адриано, если убьют деньгами»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано.

«Ещe раз повторю: «Спартак» не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша. Сегодня появились новости, что «Галатасарай» прислал улучшенное предложение по Зе Луишу? Это, знаете, как одна бабка сказала.

Что должно произойти, чтобы мы рассмотрели предложение? Они должны убить деньгами. Если будет сумма как у Паредеса, мы подумаем», — сказал Федун.

Сегодня, 29 января, «ПСЖ» представил полузащитника Леандро Паредеса. Сумма перехода из «Зенита» оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее пресс-служба «Спартака» опровергла информацию об уходе нападающих.