«Спартак»: «СМИ сообщали о возможной продаже Зе Луиша и Адриано. На самом деле мы рассчитываем на них»

«Спартак» прокомментировал информацию о возможном уходе нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано.

«За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы.

Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле «Спартак» рассчитывает на двух этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне», – сообщает пресс-служба московского клуба в твиттере.

Сообщалось об интересе Адриано со стороны «Галатасарая», к Зе Луишу – от «Фенербахче». 27-летний Форвард сборной Кабо-Верде также входит в сферу интересов «Лидса».