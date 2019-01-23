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    «Спартак»: «СМИ сообщали о возможной продаже Зе Луиша и Адриано. На самом деле мы рассчитываем на них»

    «Спартак» прокомментировал информацию о возможном уходе нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано.

    «За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы.

    Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле «Спартак» рассчитывает на двух этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне», – сообщает пресс-служба московского клуба в твиттере.

    Сообщалось об интересе Адриано со стороны «Галатасарая», к Зе Луишу – от «Фенербахче». 27-летний Форвард сборной Кабо-Верде также входит в сферу интересов «Лидса».

    • Зе Луиш забил 11 голов и отдал один ассист в 24 играх сезона.
    • У 31-летнего Адриано – пять мячей и четыре результативные передачи в 20 матчах.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    23.01.2019 22:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 25 января 2019, 11:11

      Меня конечно никто не спрашивает, но их надо менять!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 12:32

      Хорошо хоть на это ума хватило.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 января 2019, 07:48

      да как минимум глупо их продавать сейчас

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 января 2019, 05:14

      Если так, то это действительно хорошая весть.Расставаться с лидерами в атаке под завершение сезона несусветная глупость!Вот по окончании турнира можно будет провести анализ,кто нужен команде,а кто нет...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 23 января 2019, 22:44

      Ну слава богу , а то я уж подумал , что с Рошей будем заканчивать финальную часть чемпионата ))))) .

      7
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > VVM1964 23 января 2019, 23:41

      Рано радуешься,если хорошие деньги за Зе предложат,могут и продать,а там немного добавят и купят кого нибудь)))

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 00:11

      Ну если добавят и купят , но предпочел бы избавиться от балласта , коим Зе не является .

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