Фалькао не нравилось, что Анри делал ему советы. Колумбиец жаловался дочери владельца «Монако»

France Football стали известны подробности отношений бывшего главного тренера «Монако» Тьерри Анри с нападающим команды Радамелем Фалькао. Колумбиец был недоволен французом.

Южноамериканцу не нравилось, что тренер советовал ему, как правильно делать забеги и другие действия. Фалькао жаловался на Анри дочери Дмитрия Рыболовлева, владельца клуба.