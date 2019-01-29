Фалькао не нравилось, что Анри делал ему советы. Колумбиец жаловался дочери владельца «Монако»

советы дают, а не делают
France Football стали известны подробности отношений бывшего главного тренера «Монако» Тьерри Анри с нападающим команды Радамелем Фалькао. Колумбиец был недоволен французом.
Южноамериканцу не нравилось, что тренер советовал ему, как правильно делать забеги и другие действия. Фалькао жаловался на Анри дочери Дмитрия Рыболовлева, владельца клуба.
- «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.
- Анри на посту главного тренера сменил Леонарду Жардим.
- Для француза это был первый самостоятельный тренерский опыт.