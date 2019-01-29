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    Фалькао не нравилось, что Анри делал ему советы. Колумбиец жаловался дочери владельца «Монако»

    France Football стали известны подробности отношений бывшего главного тренера «Монако» Тьерри Анри с нападающим команды Радамелем Фалькао. Колумбиец был недоволен французом.

    Южноамериканцу не нравилось, что тренер советовал ему, как правильно делать забеги и другие действия. Фалькао жаловался на Анри дочери Дмитрия Рыболовлева, владельца клуба.

    • «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.
    • Анри на посту главного тренера сменил Леонарду Жардим.
    • Для француза это был первый самостоятельный тренерский опыт.

    Источник: France Football

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    29.01.2019 19:47
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 29 января 2019, 21:14

      советы дают, а не делают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 29 января 2019, 20:09

      Анри делал ему минет при дочери

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 29 января 2019, 19:52

      во время отсоса, он жаловался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 29 января 2019, 19:48

      Еще бы маме пожаловался, плакса.

      2
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