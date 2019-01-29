Зе Луиш: «Интерес других клубов приятен. Но могу всех заверить, я – игрок «Спартака»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что не намерен покидать клуб, несмотря на интерес иностранных клубов.

Ранее сообщалось, что 28-летнего футболиста хочет купить «Галатасарай». По информации СМИ, стамбульский клуб сделал официальное предложение москвичам по трансферу кабовердианца, но получил отказ.

«Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес. С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до.

Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Спартаке», на защите красно-белых цветов. Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок «Спартака».

Какой бы чемпионат мне подошел? Нравится чемпионат Англии, никогда не отрицал это. С другой стороны, не ослеплен этой идеей. Делаю свою работу, а время покажет», – сказал Зе Луиш.