«Чемпионат»: «Галатасарай» готов арендовать Зе Луиша с правом выкупа

Я рад за готовность сарая, но уже много раз говорили) не продается Луиш в текущее трансферное окно.
По информации «Чемпионата», «Галатасарай» хочет арендовать нападающего «Спартака» Зе Луиша с правом выкупа. Также турецкий клуб согласен на полноценный трансфер, но с разбитием суммы на несколько платежей.
Ранее сообщалось, что стамбульцы испытывают проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей, поэтому не могут позволить себе приобретения дороже 10 миллионов евро, но готовы при это платить «в рассрочку». Москвичи же хотят заработать на продаже 28-летнего футболиста в районе 20 миллионов и планируют получить всю сумму сразу.
По информации СМИ, красно-белые отклонили предложение «Галатасарая» в размере 7,5 миллиона евро за кабовердианца, после чего турки повысили его до 10 миллионов.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В этом сезона форвард провел за московский клуб 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.