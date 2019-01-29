«Чемпионат»: «Галатасарай» готов арендовать Зе Луиша с правом выкупа

По информации «Чемпионата», «Галатасарай» хочет арендовать нападающего «Спартака» Зе Луиша с правом выкупа. Также турецкий клуб согласен на полноценный трансфер, но с разбитием суммы на несколько платежей.

Ранее сообщалось, что стамбульцы испытывают проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей, поэтому не могут позволить себе приобретения дороже 10 миллионов евро, но готовы при это платить «в рассрочку». Москвичи же хотят заработать на продаже 28-летнего футболиста в районе 20 миллионов и планируют получить всю сумму сразу.

По информации СМИ, красно-белые отклонили предложение «Галатасарая» в размере 7,5 миллиона евро за кабовердианца, после чего турки повысили его до 10 миллионов.