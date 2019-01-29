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    «Чемпионат»: «Галатасарай» готов арендовать Зе Луиша с правом выкупа

    По информации «Чемпионата», «Галатасарай» хочет арендовать нападающего «Спартака» Зе Луиша с правом выкупа. Также турецкий клуб согласен на полноценный трансфер, но с разбитием суммы на несколько платежей.

    Ранее сообщалось, что стамбульцы испытывают проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей, поэтому не могут позволить себе приобретения дороже 10 миллионов евро, но готовы при это платить «в рассрочку». Москвичи же хотят заработать на продаже 28-летнего футболиста в районе 20 миллионов и планируют получить всю сумму сразу.

    По информации СМИ, красно-белые отклонили предложение «Галатасарая» в размере 7,5 миллиона евро за кабовердианца, после чего турки повысили его до 10 миллионов.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В этом сезона форвард провел за московский клуб 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2019 15:29
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3490

      serhio80 29 января 2019, 17:52

      Я рад за готовность сарая, но уже много раз говорили) не продается Луиш в текущее трансферное окно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 29 января 2019, 17:29

      " ...Да так ли? Уж выглядит больно худой!
      - Не очень жирна, но хороший удой.
      - А много ль корова даёт молока?
      - Не выдоишь за день - устанет рука.

      Старик посмотрел на корову свою:
      - Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
      Корову свою не продам никому -
      Такая скотина нужна самому!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 29 января 2019, 16:21

      У нас свой сарай,
      Рот не разевай.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 29 января 2019, 16:12

      Галатасарай готов,.. не готов Зе..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +561

      klimovich 29 января 2019, 16:00

      В этом еще меньше смысла, чем в покупке за 7,5 млн

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 29 января 2019, 15:45

      Хотеть и мочь, суть вещи разные.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 29 января 2019, 15:37

      Пусть Педрошу заберут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > Владислав Vlad 29 января 2019, 18:09

      Да вот почему то на него никто даже не зарится.

      1
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