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    Агент: «Руководство «Спартака» не собирается продавать Адриано, Зе Луиша и Фернандо»

    Футбольный агент Мануэль Пирес, представляющий интересы нападающего «Спартака» Зе Луиша, сообщил, что московский клуб не устроила сумма, предложенная за 28-летнего футболиста «Галатасараем». По его словам, форвард сборной Кабо-Верде входит в тройку игроков, которых красно-белые продавать не собираются.

    «Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш.

    Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое «Спартак» примет, но предложение «Галатасарая» им не нравится», – сказал Пирес.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Зе Луиша стамбульцам за 7,5 миллиона евро, после чего «Галатасарай» повысил сумму до 10 миллионов.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В этом сезона форвард провел за московский клуб 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2019 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +451

      frizom 30 января 2019, 11:29

      Клуб все правильно делает что не отпускает. Если хотят то пусть платят 30 то тогда стоит подумать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 29 января 2019, 19:07

      Отличная новость ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 29 января 2019, 18:21

      И это хорошо!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 29 января 2019, 18:04

      что логично, а вто летом видно будет

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