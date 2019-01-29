Агент: «Руководство «Спартака» не собирается продавать Адриано, Зе Луиша и Фернандо»

Футбольный агент Мануэль Пирес, представляющий интересы нападающего «Спартака» Зе Луиша, сообщил, что московский клуб не устроила сумма, предложенная за 28-летнего футболиста «Галатасараем». По его словам, форвард сборной Кабо-Верде входит в тройку игроков, которых красно-белые продавать не собираются.

«Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш.

Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое «Спартак» примет, но предложение «Галатасарая» им не нравится», – сказал Пирес.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Зе Луиша стамбульцам за 7,5 миллиона евро, после чего «Галатасарай» повысил сумму до 10 миллионов.