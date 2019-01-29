Агент: «Руководство «Спартака» не собирается продавать Адриано, Зе Луиша и Фернандо»

Клуб все правильно делает что не отпускает. Если хотят то пусть платят 30 то тогда стоит подумать.
Футбольный агент Мануэль Пирес, представляющий интересы нападающего «Спартака» Зе Луиша, сообщил, что московский клуб не устроила сумма, предложенная за 28-летнего футболиста «Галатасараем». По его словам, форвард сборной Кабо-Верде входит в тройку игроков, которых красно-белые продавать не собираются.
«Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш.
Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое «Спартак» примет, но предложение «Галатасарая» им не нравится», – сказал Пирес.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Зе Луиша стамбульцам за 7,5 миллиона евро, после чего «Галатасарай» повысил сумму до 10 миллионов.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В этом сезона форвард провел за московский клуб 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.