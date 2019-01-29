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    Сeмин: «Думаю, Кверквелия может стоить больше 15 миллионов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал, расстался бы он с защитником Соломоном Кверквелией, если бы клуб получил по нему предложение от «Лестера» в размере 15 миллионов фунтов стерлингов.

    Об интересе английского клуба к грузину сообщалось в июне прошлого года.

    «15 миллионов? Думаю, Кверквелия может и побольше стоить», – сказал Сeмин.

    • Кверквелия выступает за москвичей с лета 2017 года.
    • В текущем сезоне 26-летний футболист провел за «Локомотив» 25 матчей и забил один гол.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2019 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      overlom 29 января 2019, 17:37

      он перепутал - это цена в рублях)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 29 января 2019, 17:11

      Это ему солнце катарское голову напекло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 29 января 2019, 17:02

      Расстался?)))

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