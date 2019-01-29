Сeмин: «Думаю, Кверквелия может стоить больше 15 миллионов»

он перепутал - это цена в рублях)
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал, расстался бы он с защитником Соломоном Кверквелией, если бы клуб получил по нему предложение от «Лестера» в размере 15 миллионов фунтов стерлингов.
Об интересе английского клуба к грузину сообщалось в июне прошлого года.
«15 миллионов? Думаю, Кверквелия может и побольше стоить», – сказал Сeмин.
- Кверквелия выступает за москвичей с лета 2017 года.
- В текущем сезоне 26-летний футболист провел за «Локомотив» 25 матчей и забил один гол.