Сeмин: «Думаю, Кверквелия может стоить больше 15 миллионов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал, расстался бы он с защитником Соломоном Кверквелией, если бы клуб получил по нему предложение от «Лестера» в размере 15 миллионов фунтов стерлингов.

Об интересе английского клуба к грузину сообщалось в июне прошлого года.

«15 миллионов? Думаю, Кверквелия может и побольше стоить», – сказал Сeмин.