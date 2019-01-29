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    «Рома» заинтересована в подписании Домагоя Виды

    Защитник «Бешикташа» Домагой Вида близок к переходу в «Рому». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

    Хорвата планировал подписать «Монако». Монегаски даже организовали предварительные переговоры о переезде Виды во Францию, но сделка сорвалась. Теперь «Рома» – приоритетный претендент на защитника.

    • Вида перешел в «Бешикташ» из киевского «Динамо» в январе 2018 года на правах свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 он провел за стамбульский клуб 23 матча во всех турнирах.
    • «Фулхэм» отказался от покупки Виды после того, как представители не смогли сойтись в цене на игрока.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    29.01.2019 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 29 января 2019, 12:23

      Перейдёт в Рому станет скандировать Аве Цезарь, Легионам Слава!

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