«Рома» заинтересована в подписании Домагоя Виды

Перейдёт в Рому станет скандировать Аве Цезарь, Легионам Слава!
Защитник «Бешикташа» Домагой Вида близок к переходу в «Рому». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Хорвата планировал подписать «Монако». Монегаски даже организовали предварительные переговоры о переезде Виды во Францию, но сделка сорвалась. Теперь «Рома» – приоритетный претендент на защитника.
- Вида перешел в «Бешикташ» из киевского «Динамо» в январе 2018 года на правах свободного агента.
- В сезоне-2018/19 он провел за стамбульский клуб 23 матча во всех турнирах.
- «Фулхэм» отказался от покупки Виды после того, как представители не смогли сойтись в цене на игрока.