«Рома» заинтересована в подписании Домагоя Виды

Защитник «Бешикташа» Домагой Вида близок к переходу в «Рому». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Хорвата планировал подписать «Монако». Монегаски даже организовали предварительные переговоры о переезде Виды во Францию, но сделка сорвалась. Теперь «Рома» – приоритетный претендент на защитника.