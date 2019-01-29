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    Глава федерации футбола ДНР: «У нас Ракицкого уважают за то, что он поддерживал Донбасс»

    Бывший футболист «Шахтера» и Глава федерации футбола ДНР Игорь Петров высказал мнение о трансфере полузащитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

    «У нас люди его уважают за то, что он поддерживал Донбасс. И не стеснялся об этом говорить как раз в СМИ. Не боялся высказывать свою точку зрения.

    Его очень любят как футболиста в первую очередь за стабильность. Защитник без спадов. Так что «Зенит» приобретает сильного игрока. Он вообще-то постоянно выступал в «Шахтере» в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, а также за сборную Украины.

    Многие отказываются уходить в российские клубы. А вот он – наоборот. Человек с характером, со своими принципами, взглядами. В общем, не шарахается из стороны в сторону. Радует, что идет своей дорогой.

    Позовут ли его теперь в сборную Украины? Этого я сказать не могу. Политика очень далеко зашла в спорт. Просто недопустимо! Я же был в составе делегации «Шахтера», которая в 1983 году отправилась в Китай – налаживать отношения. До этого до 20 лет не было контактов. Спорт, напротив, помогал решить серьезные проблемы.

    А сейчас? Федерации футбола Украины накладывает санкции на молодых футболистов, которые участвуют в чемпионате Донбасса. Что за безобразие вообще творится? Людям нельзя в футбол что ли играть в Донецке?! Надо отделять спорт и политику. Иначе так и заблудиться недолго.

    Скорее всего, сверху попросят, чтобы его не звали в сборную. А там посмотрим, как решит федерация футбола.

    На Украине часть людей поддерживает Ярослава, другие – как-то осуждают. Но мы ведь опять же почему-то судим не по спортивным моментам. Кто-то не доволен, что он гимн не поет и так далее… А вы его судите по игре. Он помогает сборной или нет? А то все опять сводится к политике», – сказал Петров.

    • Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.01.2019 09:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 1 февраля 2019, 07:43

      РАКИЦКИЙ ПРИШЕЛ В КОМАНДУ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ БАБЛО НАРОДНОЕ ХАПАТЬ КАК И ВСЕ ДА БАКЛАНЫ

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 30 января 2019, 18:06

      Молодец парень! сразу видно ,что адекватный

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 15:55

      Часть людей поддерживают Ярослава ,другие- как то осуждают. В сборную Украины его конечно не возьмут.

      3
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      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:42

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tiny.cc/miopres

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 29 января 2019, 13:45

      Так развести братские народы, сколько у меня друзей в Украине--никто из них не ругает Россию.Лично для меня оба языка родные. Что наделали гребаные правители, гореть им всем в аду.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 января 2019, 12:13

      Никому не интересно, что думают политики, спорт должен быть вне её, а бомбардир раз за разом тащит её в новостную ленту

      2
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      Рейтинг: +10

      Aleks Barsa 29 января 2019, 09:55

      Конченная власть просто в Украине,спорт и политика это разное, а они все готовы смешать, а мозгов как не было так и нет , и не появятся , только людям жизнь портят дормаеды.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Aleks Barsa 29 января 2019, 10:23

      у нас власть ничем не лучше, просто показывают нам всё это по разному

      7
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      Рейтинг: +87

      Elektronua > Aleks Barsa 29 января 2019, 10:58

      Б.л.я. д.е.б.и.л)

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset > VGreen 29 января 2019, 11:58

      Они и на Украине конченные, и в России. Их надо одну газовую камеру посадить, чтобы не мешали обычным людям жить.

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