Министр внутренних дел Италии: «Надеюсь, больше Игуаина в «Милане» не увижу. Не люблю наемников»

Видимо министр внутренних дел Италии ,ярый поклонник Милана.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини раскритиковал нападающего Гонсало Игуаина, перешедшего этой зимой в «Челси».
Прошлым летом «Милан» арендовал 31-летнего аргентинца у «Ювентуса», но футболист не смог проявить себя в составе «россонери» и уехал в Англию в январе.
«Я рад, что Игуаин ушел. Надеюсь, мы его никогда больше не увидим в Милане, потому что он повел себя недостойно. Не люблю наемников в политике или в футболе.
Пентек мне нравится, плюс у него паспорт гражданина Евросоюза», – заявил Сальвини, который является болельщиком «Милана».
- Матч 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0) стал дебютным для Игуаина в составе «Челси».
- Игрок провел на поле 82 минуты.
- «Челси» может продлить аренду до июня 2020 года за 18 миллионов евро или полностью выкупить игрока за 36 миллионов.