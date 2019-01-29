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    Министр внутренних дел Италии: «Надеюсь, больше Игуаина в «Милане» не увижу. Не люблю наемников»

    Исполняющий обязанности министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини раскритиковал нападающего Гонсало Игуаина, перешедшего этой зимой в «Челси».

    Прошлым летом «Милан» арендовал 31-летнего аргентинца у «Ювентуса», но футболист не смог проявить себя в составе «россонери» и уехал в Англию в январе.

    «Я рад, что Игуаин ушел. Надеюсь, мы его никогда больше не увидим в Милане, потому что он повел себя недостойно. Не люблю наемников в политике или в футболе.

    Пентек мне нравится, плюс у него паспорт гражданина Евросоюза», – заявил Сальвини, который является болельщиком «Милана».

    • Матч 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0) стал дебютным для Игуаина в составе «Челси».
    • Игрок провел на поле 82 минуты.
    • «Челси» может продлить аренду до июня 2020 года за 18 миллионов евро или полностью выкупить игрока за 36 миллионов.

    Источник: AFP

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    29.01.2019 06:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 14:54

      Видимо министр внутренних дел Италии ,ярый поклонник Милана.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 29 января 2019, 07:46

      А как вы определили что наемник? У вас в Милане щас вообще тяжело играть, за последние 14 лет ничего вразумительного, кроме как всяких стычек, я лично не увидел, а вы просто слили не плохого игрока, так и скажите, что кормить накладно!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 января 2019, 07:18

      Весь современный футбол наёмники)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > mihail200606 29 января 2019, 13:46

      И проститутки (за очень редким исключением).

      1
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