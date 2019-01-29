Министр внутренних дел Италии: «Надеюсь, больше Игуаина в «Милане» не увижу. Не люблю наемников»

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини раскритиковал нападающего Гонсало Игуаина, перешедшего этой зимой в «Челси».

Прошлым летом «Милан» арендовал 31-летнего аргентинца у «Ювентуса», но футболист не смог проявить себя в составе «россонери» и уехал в Англию в январе.

«Я рад, что Игуаин ушел. Надеюсь, мы его никогда больше не увидим в Милане, потому что он повел себя недостойно. Не люблю наемников в политике или в футболе.

Пентек мне нравится, плюс у него паспорт гражданина Евросоюза», – заявил Сальвини, который является болельщиком «Милана».