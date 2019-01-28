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    Минское «Динамо» до приглашения Пилипчука не смогло договориться с Тихоновым

    Ранее сообщалось, что тренер «Ахмата» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо». Спортивный журналист Максим Алланазаров располагает информацией о попытках белорусов договориться с российским специалистом.

    «Насколько я понимаю, Минск обращался к Андрею Тихонову и обсуждал с ним возможность возглавить клуб ещe месяц назад, но по каким-то причинам стороны не смогли договориться», – написал Алланазаров в телеграм-канале.

    • Последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов».
    • Тренеру 48 лет.
    • Главное достижение Тихонова в тренерской карьере – второе место в ФНЛ с самарцами.

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    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    28.01.2019 20:37
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