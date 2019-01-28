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    Экс-тренер «Спартака» Пилипчук возглавит минское «Динамо»

    Тренер «Ахмата» Роман Пилипчук близок к назначению на пост главного тренера минского «Динамо». Такую информацию сообщил генеральный директор чеченцев Ахмед Айдамиров.

    «К нам обратился Роман Пилипчук и белорусские коллеги по поводу возможности возглавить минское «Динамо». Мы сказали, что возражать не будем против того, чтобы он строил свою самостоятельную карьеру. Такие шансы для тренеров выпадают не каждый день, будем рады, если у него всe получится», – сказал Айдамиров.

    • С 2016 по 2018 год Пилипчук работал тренером «Спартака», с которым стал чемпионом России.
    • Последний клуб, где украинец работал главным тренером, был «Спартак» из Юрмалы (2014-2015 годы).
    • Пилипчуку 51 год.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.01.2019 17:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 29 января 2019, 01:25

      А у него получится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 28 января 2019, 19:49

      Если в Минске у него получится создать КЛАССНУЮ команду. не хуже, а то и лучше БАТЭ, то потом уж наверняка в хороший клуб РПЛ на должность ГТ позовут.
      Считаю Пилипчука именно тем человеком из всего тренерского штаба, благодаря которому Спартак стал чемпионом.
      Успехов на новой должности и в новой команде!

      1
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      Рейтинг: +451

      frizom 28 января 2019, 18:36

      Надеюсь у него получится. Все же он один из тех кто сделал нас чемпионами!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 17:45

      Я надеялся что ему в России предложат, если не возглавить команду РПЛ, то ФНЛ уж точно. Посмотрим как у него в Минске покатит.

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