Экс-тренер «Спартака» Пилипчук возглавит минское «Динамо»

Тренер «Ахмата» Роман Пилипчук близок к назначению на пост главного тренера минского «Динамо». Такую информацию сообщил генеральный директор чеченцев Ахмед Айдамиров.

«К нам обратился Роман Пилипчук и белорусские коллеги по поводу возможности возглавить минское «Динамо». Мы сказали, что возражать не будем против того, чтобы он строил свою самостоятельную карьеру. Такие шансы для тренеров выпадают не каждый день, будем рады, если у него всe получится», – сказал Айдамиров.