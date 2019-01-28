Экс-тренер «Спартака» Пилипчук возглавит минское «Динамо»

А у него получится.
Тренер «Ахмата» Роман Пилипчук близок к назначению на пост главного тренера минского «Динамо». Такую информацию сообщил генеральный директор чеченцев Ахмед Айдамиров.
«К нам обратился Роман Пилипчук и белорусские коллеги по поводу возможности возглавить минское «Динамо». Мы сказали, что возражать не будем против того, чтобы он строил свою самостоятельную карьеру. Такие шансы для тренеров выпадают не каждый день, будем рады, если у него всe получится», – сказал Айдамиров.
- С 2016 по 2018 год Пилипчук работал тренером «Спартака», с которым стал чемпионом России.
- Последний клуб, где украинец работал главным тренером, был «Спартак» из Юрмалы (2014-2015 годы).
- Пилипчуку 51 год.