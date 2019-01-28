Игуаин отказался бить пенальти в дебютном матче за «Челси»

Во время матча 1/16 финала Кубка Англии между «Челси» и «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0) лондонцы заработали пенальти. Виллиан предложил исполнить удар дебютанту команды Гонсало Игуаину: «Я хотел отдать мяч ему, чтобы он забил первый гол».

Аргентинец отказался от этой возможности, и в итоге пенальти реализовал бразилец. Игуаин пришел в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса».