Игуаин отказался бить пенальти в дебютном матче за «Челси»

Не хотел рисковать - начинать с промаха в первом же матче, это как-то не слишком приятно, а для Игуаина психология очень важна.
Во время матча 1/16 финала Кубка Англии между «Челси» и «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0) лондонцы заработали пенальти. Виллиан предложил исполнить удар дебютанту команды Гонсало Игуаину: «Я хотел отдать мяч ему, чтобы он забил первый гол».
Аргентинец отказался от этой возможности, и в итоге пенальти реализовал бразилец. Игуаин пришел в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса».
- «Челси» может продлить аренду до июня 2020 года за 18 миллионов евро или полностью выкупить игрока за 36 миллионов.
- Игуаину 31 год.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.