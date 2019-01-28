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    Игуаин отказался бить пенальти в дебютном матче за «Челси»

    Во время матча 1/16 финала Кубка Англии между «Челси» и «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0) лондонцы заработали пенальти. Виллиан предложил исполнить удар дебютанту команды Гонсало Игуаину: «Я хотел отдать мяч ему, чтобы он забил первый гол».

    Аргентинец отказался от этой возможности, и в итоге пенальти реализовал бразилец. Игуаин пришел в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса».

    • «Челси» может продлить аренду до июня 2020 года за 18 миллионов евро или полностью выкупить игрока за 36 миллионов.
    • Игуаину 31 год.
    • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

    Источник: Твиттер «Челси»

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    28.01.2019 19:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 января 2019, 13:15

      Не хотел рисковать - начинать с промаха в первом же матче, это как-то не слишком приятно, а для Игуаина психология очень важна.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 января 2019, 21:05

      Ну может и правильно..

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 21:05

      Смолов так не смог..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12345

      DeStar 28 января 2019, 20:09

      Просто все знают что он пенальти так себе бьет) а опозорится так быстро не хотелось. Не в плохом смысле говорю, просто решил пока не подвергать себя давлению лишний раз

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