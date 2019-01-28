Норманн перешел из «Брайтона» в «Ростов»

«Ростов» объявил о переходе из «Брайтона» полузащитника Матиаса Норманна. О сроках контракта с 22-летним футболистом не сообщается. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 1,73 миллиона евро.

Норвежец перешел в английский клуб из «Бодо/Глимт» в июле 2017 года за 1,47 миллиона. Выступал за молодежную команду «Брайтона».