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    Норманн перешел из «Брайтона» в «Ростов»

    «Ростов» объявил о переходе из «Брайтона» полузащитника Матиаса Норманна. О сроках контракта с 22-летним футболистом не сообщается. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 1,73 миллиона евро.

    Норвежец перешел в английский клуб из «Бодо/Глимт» в июле 2017 года за 1,47 миллиона. Выступал за молодежную команду «Брайтона».

    • В этом сезоне Норманн провел за «Брайтон» U23 13 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • Хавбек вызывался в различные молодежные сборные Норвегии.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    28.01.2019 13:43
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 28 января 2019, 19:06

      Ростов купил футболиста не из Спартака! Что-то новенькое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 28 января 2019, 16:38

      Ждем смотрим ценим на нашем замечательном стадионе Ростов Арена )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 28 января 2019, 15:39

      е б а, фотка в кулуарах хостела

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > С-Пб on-line 28 января 2019, 18:30

      Знаток??? и в объедках разбираешься?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > кошмарик 28 января 2019, 23:23

      До тебя говна мне далеко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 28 января 2019, 15:31

      Остаётся только посмотреть в деле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 28 января 2019, 14:28

      Скандинавы у нас хорошо приживаются,удачи Ростову,хорошо смотрелся с Локо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 января 2019, 13:58

      тянет их на лососей норвежских))

      0
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