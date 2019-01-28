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    Кобелев: «Без Паредеса «Зенит» не развалится. Он не системообразующий игрок»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал возможный уход полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «ПСЖ».

    – Нет опасений, что «Зенит» развалится без Паредеса? Это ведь ключевой игрок.

    – Это хороший футболист, но он не всегда показывал свою лучшую игру. Не знаю, по какой причине. Поэтому не думаю, что команда с его уходом развалится. Он не был системообразующим игроком для «Зенита».

    – А кто же тогда был?

    – Наши ребята. Кузяев, Ерохин, Артем Дзюба. Плюс Бранислав Иванович. Свою лепту должен был внести и Саша Кокорин, но по известным причинам он не может сейчас помочь.

    При этом, на мой взгляд, последние пару лет «Зенит» был не слишком эффективен на трансферном рынке. Провалов достаточно. Некоторые новички вообще не соответствовали уровню команды.

    Вот и получилось, что игроков много, а мастеров с большой буквы, как во времена Саши Кержакова, Андрея Аршавина, Халка, Акселя Витселя, почти нет. Семаку не позавидуешь.

    • Сумма трансфера Паредеса в «ПСЖ» оценивается в 47 миллионов евро. По контракту игрок будет зарабатывать 5 миллионов в год.
    • На данный момент переход отложен, так как руководство парижан хочет пересмотреть детали сделки.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.01.2019 10:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 17:34

      Игрок то он хороший ,но в Зените у него нет желания играть. У него далеко идущие планы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 28 января 2019, 16:11

      Да на эти деньги пару тройку крепких игроков прикупить можно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 28 января 2019, 15:58

      Он может и не системообразующий, но без него в зените совсем играть некому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 января 2019, 15:44

      Если Нобуа не заиграет, то очень тяжко будет. Игры нет...

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 28 января 2019, 15:08

      Даже сочувствовать начинаешь Зениту, когда выясняется, что системообразующим игроком команды вдруг стал Ерохин. Хорошо хоть не Заболотный.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 января 2019, 14:50

      Зенит и так уже давно развалился после того как ушли АВБ Халк и Витсель

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 января 2019, 12:49

      как смешно наши ребята кузя ероха полено и иван здорово

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 28 января 2019, 12:36

      А кто в "Зените" системообразующий игрок? Таких уже года три как нет. Может это и к лучшему нет зависимости и команда с лёгкостью перенесет любое расставание.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 28 января 2019, 11:15

      Взгляд у него был как у Аршавина(в худших матчах),"надо бы чего-нибудь придумать.а то не заплатят..пас что-ли умный отдать..?или навесик и отдохнуть..?"
      Ещё был такой спартаковский Герой..Александр Павленко..Да сейчас есть..
      Вот кому бог дал и таланта и лени поровну..Из той же породы..

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 11:06

      Тут с Андреем я полностью соглашусь в его высказывании. Если Нобоа быстро наберёт свои прежние игровые кондиции, то отряд не заметит потери бойца. Паредес и Маркизио нэ аправдали оказанного им високого давэрия, я так думаю...

      6
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Рубик Докоян 28 января 2019, 15:54

      Я бы на Маркизио не ставил крест! Мне кажется,он себя ещё покажет в трудную минуту для Зенита!!!

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