Кобелев: «Без Паредеса «Зенит» не развалится. Он не системообразующий игрок»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал возможный уход полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «ПСЖ».

– Нет опасений, что «Зенит» развалится без Паредеса? Это ведь ключевой игрок.

– Это хороший футболист, но он не всегда показывал свою лучшую игру. Не знаю, по какой причине. Поэтому не думаю, что команда с его уходом развалится. Он не был системообразующим игроком для «Зенита».

– А кто же тогда был?

– Наши ребята. Кузяев, Ерохин, Артем Дзюба. Плюс Бранислав Иванович. Свою лепту должен был внести и Саша Кокорин, но по известным причинам он не может сейчас помочь.

При этом, на мой взгляд, последние пару лет «Зенит» был не слишком эффективен на трансферном рынке. Провалов достаточно. Некоторые новички вообще не соответствовали уровню команды.

Вот и получилось, что игроков много, а мастеров с большой буквы, как во времена Саши Кержакова, Андрея Аршавина, Халка, Акселя Витселя, почти нет. Семаку не позавидуешь.