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    Paris United: трансфер Паредеса в «ПСЖ» отложен. Руководство парижан хочет пересмотреть детали сделки 

    Трансфер полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «ПСЖ» отложен. По информации Paris United, спортивный директор парижского клуба Антеру Энрике хочет пересмотреть детали соглашения с игроком.

    Сообщается, что контракт уже был согласен, его должны были подписать сегодня.

    UPD: Paris United сообщает, что стороны пересматривают вопросы, касающиеся комиссионных для представителей Паредеса. О трансфере могут объявить в ближайшие часы.

    • По неофициальной информации, сумма трансфера составит 47 миллионов евро.
    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.

    У «Зенита» большие проблемы. Они тянутся с осени

    Источник: Paris United

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    27.01.2019 23:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 15:43

      Конечно ПСЖ будет стараться снизить сумму.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 января 2019, 11:37

      псж деньги жмут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 января 2019, 07:19

      Хорошие бабки.

      0
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 28 января 2019, 06:12

      Какие там 47 миллионов?! Красная цена этого му.... - мешок бананов.

      3
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 28 января 2019, 00:53

      Блин.. то ли я матчи зенита не смотрел, то ли паредес... ну блин, для зенита еще хорош а так.. кому он нужен. да еще и псж? поверил бы в лацио, рому какую, даже в милан, но псж..

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 января 2019, 00:40

      Походу чуют пятой точкой, что покупают кота в мешке по цене статного бенгальского тигра)

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 28 января 2019, 00:20

      ахахаххахахаааххх !! миллер уже бабки подсчитывал а тут такое )))))

      2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 28 января 2019, 00:09

      Наверное, я все-таки немножно разбираюсь в футболе и напрасно посыпал голову пеплом? Ну не может такой трансфер состояться, если Паредес - это то, что я о нем думаю. ПСЖ может дать за него 25 млн евро, если он согласен сидеть на лавке и подменять травмированных, как Зинченко. За 40 млн евро нынче пока что покупают только игроков основы. Даже в ПСЖ. Но он не тянет на основу ПСЖ. И наверное Тухель вчера просто не знал деталей, и думал, что это покупка задешево и на перспективу. Теперь узнал, а значит завтра Паредес, скорее всего, вернется в Зенит. За 25 млн его не продадут.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Вомбат 28 января 2019, 10:08

      Шейхи особо не обращают внимание на цены, как и газпром. Лишь бы перешел.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > WhiteEgon 28 января 2019, 10:51

      Нынешний нефтяной кризис коснулся даже шейхов плюс ФФП, так что, думаю, переплачивать никто не будет

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > lejnin 28 января 2019, 20:07

      поверь шейхи катар оаэ чувствуют себя отлично ! И там граждане живут шикарно и получают дивиденды от продажи нефти каждый месяц в отличие от нашей страны где нефть и газ держит кучка жидов и ублюдков которым плевать на рашку !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 23:44

      Вопрос по "личке" Паредеса или детали сделки между самими клубами ? Посмотрим какое будет уточнение от " Зенита" в понедельник.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 28 января 2019, 18:46

      Посмотрим, время ещё есть и, если надо будет немного уступить или заплатить "Боке" за Паредеса. "Зенит" на это пойдёт или откажется от бонусов.

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