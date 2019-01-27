Paris United: трансфер Паредеса в «ПСЖ» отложен. Руководство парижан хочет пересмотреть детали сделки 

Трансфер полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «ПСЖ» отложен. По информации Paris United, спортивный директор парижского клуба Антеру Энрике хочет пересмотреть детали соглашения с игроком.

Сообщается, что контракт уже был согласен, его должны были подписать сегодня.

UPD: Paris United сообщает, что стороны пересматривают вопросы, касающиеся комиссионных для представителей Паредеса. О трансфере могут объявить в ближайшие часы.

По неофициальной информации, сумма трансфера составит 47 миллионов евро.

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.

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