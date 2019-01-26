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    В «ПСЖ» Паредес будет зарабатывать 5 миллионов в год

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес сегодня может официально стать игроком «ПСЖ».

    Как информирует Sport24, в новом клубе 24-летний хавбек будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон после вычета налогов. Он подпишет контракт с парижанами сроком на 4,5 года. Его трансфер оценивается в 40-50 миллионов евро.

    • В этом сезоне Паредес забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи в 22 играх на клубном уровне.
    • В «Зените» его зарплата равнялась 5-ти миллионам евро в год.

    Источник: Sport24

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    26.01.2019 19:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 26 января 2019, 23:27

      Пусть зарабатывает) Удачи парню!)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2019, 19:51

      на речке Невы не захотел ну тогда счастливого плавания на берегах Сены

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 26 января 2019, 19:33

      Все перевернули с ног на голову. Футбол не для того создали, чтобы деньги зарабатывать, а - побеждать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 января 2019, 19:23

      Неплохо Зенит заработал. Наконец-то!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 19:19

      Он здесь получал такие бабки, только у нас налог на доходы физических лиц 13% , а во Франции при таком доходе 49%. Пусть почувствует разницу...

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 26 января 2019, 19:31

      Он с тоской будет вспоминать наши налоги, погоду, напитки и пельмени..:))
      В России ему помогли раскрыть свой внутренний мир, поставили на ноги, как футболиста, раскрутили его бренд и трансферт..:))
      И, сделав маржу, отпустили... С богом..:))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 26 января 2019, 19:35

      Пусть играет. ПСЖ постоянно выступает в ЛЧ, шейхи на премиальные, наверняка, не скупятся. Посмотрим как у него там пойдёт, полагаю по лучше, чем у Головина. Сане не повезло, не в то время попал в "Монако".

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Рубик Докоян 26 января 2019, 19:46

      Написано что пять это просле вычета налога

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Alex ostrov 26 января 2019, 19:57

      Спасибо, не до конца прочитал. Глянул, что 5 лямов и стал писать пост. Значит почти 10 млн. евро ему положили. Посмотрим потом на других ресурсах и когда уже официально объявят о подписании с ним контракта, какие там будут фигурировать цифры. Полагаю, что на снижение зарплаты он бы не согласился при переходе в ПСЖ.

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