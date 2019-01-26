В «ПСЖ» Паредес будет зарабатывать 5 миллионов в год

Пусть зарабатывает) Удачи парню!)
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес сегодня может официально стать игроком «ПСЖ».
Как информирует Sport24, в новом клубе 24-летний хавбек будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон после вычета налогов. Он подпишет контракт с парижанами сроком на 4,5 года. Его трансфер оценивается в 40-50 миллионов евро.
- В этом сезоне Паредес забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи в 22 играх на клубном уровне.
- В «Зените» его зарплата равнялась 5-ти миллионам евро в год.