В «ПСЖ» Паредес будет зарабатывать 5 миллионов в год

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес сегодня может официально стать игроком «ПСЖ».

Как информирует Sport24, в новом клубе 24-летний хавбек будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон после вычета налогов. Он подпишет контракт с парижанами сроком на 4,5 года. Его трансфер оценивается в 40-50 миллионов евро.