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    «Реал» забил три гола в первом тайме матча Примеры. Это произошло впервые в сезоне 

    «Реал» обыгрывает «Эспаньол» в матче 21-го тура Примеры (1:3, второй тайм). Мадридский клуб забил три гола в первом тайме: один мяч у защитника Серхио Рамоса, дубль на счету форварда Карима Бензема.

    Это первый матч в текущем сезоне Примеры, в котором «Реал» забил трижды в первом тайме.

    • Команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
    • В случае победы или ничьей «Реал» поднимется на третье место, обойдя «Севилью».

    Источник: Opta

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    28.01.2019 00:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 28 января 2019, 02:53

      Если бы Эспаньол был более собранным в начале матча, ещё не известно чем бы всё закончилось. Реалтразбазарил костяк команды. Нет центра вокруг которого формируется игра и настрой. Модрич вообще в одиночестве, Бэйл и Бензима в другом измерении. Если и забивается мяч, то только благодаря личному мастерству.

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