«Реал» забил три гола в первом тайме матча Примеры. Это произошло впервые в сезоне 

«Реал» обыгрывает «Эспаньол» в матче 21-го тура Примеры (1:3, второй тайм). Мадридский клуб забил три гола в первом тайме: один мяч у защитника Серхио Рамоса, дубль на счету форварда Карима Бензема.

Это первый матч в текущем сезоне Примеры, в котором «Реал» забил трижды в первом тайме.