«Реал» забил три гола в первом тайме матча Примеры. Это произошло впервые в сезоне 

Если бы Эспаньол был более собранным в начале матча, ещё не известно чем бы всё закончилось. Реалтразбазарил костяк команды. Нет центра вокруг которого формируется игра и настрой. Модрич вообще в одиночестве, Бэйл и Бензима в другом измерении. Если и забивается мяч, то только благодаря личному мастерству.
«Реал» обыгрывает «Эспаньол» в матче 21-го тура Примеры (1:3, второй тайм). Мадридский клуб забил три гола в первом тайме: один мяч у защитника Серхио Рамоса, дубль на счету форварда Карима Бензема.
Это первый матч в текущем сезоне Примеры, в котором «Реал» забил трижды в первом тайме.
- Команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
- В случае победы или ничьей «Реал» поднимется на третье место, обойдя «Севилью».