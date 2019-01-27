Журналист Карпов: «Галатасарай» хочет приобрести Дзюбу

Дзюба хорош, но нужно ли ему это самому? это вопрос...
Бывший журналист «Чемпионата» Иван Карпов сообщил, что «Галатасарай» намерен приобрести нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
По информации источника, турецкий клуб летом планировал арендовать россиянина, теперь – хочет совершить полноценный трансфер.
Форварду интересен вариант с переходом в один из английских клубов. Ранее им интересовался «Эвертон».
- Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне нападающий провел в РПЛ 16 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Изначально в тексте новости было указано, что Иван Карпов – журналист «Чемпионата». В своем телеграм-канале он уточнил, что не работает в данном издании и «уже 5 месяцев пока сам по себе». Редакция добавила слово «бывший» и приносит извинения Ивану Карпову за ошибку.