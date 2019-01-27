Журналист Карпов: «Галатасарай» хочет приобрести Дзюбу

Изначально в тексте новости было указано, что Иван Карпов – журналист «Чемпионата». В своем телеграм-канале он уточнил, что не работает в данном издании и «уже 5 месяцев пока сам по себе». Редакция добавила слово «бывший» и приносит извинения Ивану Карпову за ошибку.