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    Журналист Карпов: «Галатасарай» хочет приобрести Дзюбу

    Бывший журналист «Чемпионата» Иван Карпов сообщил, что «Галатасарай» намерен приобрести нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

    По информации источника, турецкий клуб летом планировал арендовать россиянина, теперь – хочет совершить полноценный трансфер.

    Форварду интересен вариант с переходом в один из английских клубов. Ранее им интересовался «Эвертон».

    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне нападающий провел в РПЛ 16 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

    Изначально в тексте новости было указано, что Иван Карпов – журналист «Чемпионата». В своем телеграм-канале он уточнил, что не работает в данном издании и «уже 5 месяцев пока сам по себе». Редакция добавила слово «бывший» и приносит извинения Ивану Карпову за ошибку.

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    27.01.2019 14:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +44

      Korolevskiy 27 января 2019, 21:46

      Дзюба хорош, но нужно ли ему это самому? это вопрос...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 января 2019, 19:13

      Кто его только не хочет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 27 января 2019, 19:09

      Да забирайте, нам не жалко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 27 января 2019, 19:03

      Галатасарай опоздал,
      Он уже в России честь отдал.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 27 января 2019, 18:02

      Да все это бесполезно. Из Зенита никуда не стоит переходить. Турция ничем не лучше Зенита. А в Англии, скорей всего, заиграть не получится. Нужно смириться, что Зенит - это потолок и оставаться на том же месте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 27 января 2019, 17:52

      На смену пирожкам придет кебаб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 27 января 2019, 16:28

      Все мы помним что Иуде нигде покоя на земле не было. Так и Игрочишка обречен скитаться из клуба в клуб в поисках титула.

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 27 января 2019, 16:23

      «Реал» Пока не хочет. За неимением горничной, придётся е..ть дворника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 27 января 2019, 16:14

      Любая прихоть за ваши деньги) Вот только потянет ли Сарай запросы Зенита на красивую жизнь?-Сомнительно.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 27 января 2019, 15:55

      А кто в Зените забивать будет?!

      5
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