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    Sport_inside: сегодня Ракицкий пройдет медосмотр в «Зените», о трансфере будет объявлено на следующей неделе

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит». По информации Sport_inside, сегодня 29-летний украинец пройдет медицинский осмотр.

    О трансфере будет объявлено на следующей неделе, когда игрок подпишет контракт.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ракицкого 10 миллионов евро. По контракту футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона в год.

    • В этом сезоне украинец провел в УПЛ 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
    • Ракицкий – воспитанник «Шахтера».

    Источник: Sport_inside

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    27.01.2019 10:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 января 2019, 18:37

      Качественный защитник.

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 января 2019, 14:52

      Не пора ли продать эр нани, оздое ва, терен тьева, жир кова? На хе р они нужны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 27 января 2019, 12:26

      а вместо паредеса кого-нибудь купят? Или обосранный эрнани будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 27 января 2019, 10:40

      Я не понимаю этого трансфера, защита и так медленная как черепахи так еще и Ракицкого добавить туда! Для нашего болота может этого и хватит, но для ЛЧ, в которую Зенит так рвется, покупка Ракицкого довольно странная! Руководство опять ссыт в глаза болельщикам, осуществляя непонятные трансферы!

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Сильвербой 27 января 2019, 11:35

      Во первых недорого,во вторых у Ракицкого хороший первый пас.В своё время Кройф с такой же целью Кумана брал в Барсу,хотя тот как защитник был не очень.А про ЛЧ Зениту можно забыть,РПЛ всё больше отстаёт от топ-лиг.

      4
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Сильвербой 27 января 2019, 12:17

      Думаю,что Ракитского берут от безвыходности.Если с португальцем Акуньей ничего не получается, то "на безрыбье и рак рыба"Для еврокубков украинец слабоват.,если только для рфпл.2 возрастных защитника и Мамана-очень плохая защита на длинном турнирном отрезке.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 10:30

      На вторых сборах Ярик уже будет с командой, где Семак скорей всего будет наигрывать схему с тремя ЦЗ 3-5-2 Иванович - Маммана-- Ракицкий.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 27 января 2019, 10:30

      Хорошая новость ..но одновременно надо чистить Зенит от балласта..

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