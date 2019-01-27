Sport_inside: сегодня Ракицкий пройдет медосмотр в «Зените», о трансфере будет объявлено на следующей неделе

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит». По информации Sport_inside, сегодня 29-летний украинец пройдет медицинский осмотр.

О трансфере будет объявлено на следующей неделе, когда игрок подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ракицкого 10 миллионов евро. По контракту футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона в год.