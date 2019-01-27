Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». На него претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус»

Пока на него есть спрос надо выгодно продать. Из "Челси" скорей всего Азар тоже уйдёт. В летнее ТО на трансферном рынке жарко будет, не только от "перелётных уток"...
Ближайшим летом полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может сменить команду, информирует AS.
Согласно информации издания, 26-летний хавбек не будет продлевать контракт с клубом, срок действия которого истекает по завершению сезона-2019/20. Заинтересованность в подписании датчанина проявили «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус».
- Transfermarkt оценивает стоимость Эриксена в 80 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил шесть мячей и сделал десять результативных передач в 29 играх за «Тоттенхэм».
- Ранее от попыток подписать игрока отказался «Реал».