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    Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». На него претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус»

    Ближайшим летом полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может сменить команду, информирует AS.

    Согласно информации издания, 26-летний хавбек не будет продлевать контракт с клубом, срок действия которого истекает по завершению сезона-2019/20. Заинтересованность в подписании датчанина проявили «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус».

    • Transfermarkt оценивает стоимость Эриксена в 80 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил шесть мячей и сделал десять результативных передач в 29 играх за «Тоттенхэм».
    • Ранее от попыток подписать игрока отказался «Реал».

    Источник: AS

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    27.01.2019 00:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 08:27

      Пока на него есть спрос надо выгодно продать. Из "Челси" скорей всего Азар тоже уйдёт. В летнее ТО на трансферном рынке жарко будет, не только от "перелётных уток"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2019, 08:02

      Что и следовало ожидать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 27 января 2019, 07:17

      Все старания Маурисио не дают нужного эффекта для Тоттенхема, чтобы стать в один ряд с элитными клубами. Поэтому решение Эриксона уйти в другой клуб, его оправдывает! И если в ближайшие пару сезонов Маурисио ничего стоящего не покажет, думаю следующие трансферы Алли Деле или Сон Хын-Мина не за горами...!

      3
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      Рейтинг: +12

      бса > Fin035 27 января 2019, 13:05

      Маурисио делает всё чтобы быть элитным клубом,просто Леви не помогает

      0
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      Рейтинг: +393

      jengais 27 января 2019, 00:35

      если Реал отказался, пусть тогда МЮ берут, будет с Погба на пару блистать))

      2
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