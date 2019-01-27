Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». На него претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус»

Ближайшим летом полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может сменить команду, информирует AS.

Согласно информации издания, 26-летний хавбек не будет продлевать контракт с клубом, срок действия которого истекает по завершению сезона-2019/20. Заинтересованность в подписании датчанина проявили «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус».