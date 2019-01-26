«Реал» больше не заинтересован в Эриксене. Мадридский клуб не устроила высокая стоимость футболиста

очень жаль, на ближайшие пять лет, он бы окупился в Реале скорее всего
«Реал» больше не заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает AS.
По информации издания, мадридский клуб отказался от попыток купить 26-летнего хавбека. Причиной такого решения стала высокая трансферная стоимость датчанина.
- В этом сезоне Эриксен забил шесть мячей и сделал десять результативных передач в 29 играх за «Тоттенхэм».
- Лондонцы оценивают его стоимость не менее чем в 85 миллионов евро.