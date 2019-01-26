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    «Реал» больше не заинтересован в Эриксене. Мадридский клуб не устроила высокая стоимость футболиста

    «Реал» больше не заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, сообщает AS.

    По информации издания, мадридский клуб отказался от попыток купить 26-летнего хавбека. Причиной такого решения стала высокая трансферная стоимость датчанина.

    • В этом сезоне Эриксен забил шесть мячей и сделал десять результативных передач в 29 играх за «Тоттенхэм».
    • Лондонцы оценивают его стоимость не менее чем в 85 миллионов евро.

    Источник: AS

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    26.01.2019 21:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +393

      jengais 26 января 2019, 22:30

      очень жаль, на ближайшие пять лет, он бы окупился в Реале скорее всего

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      Рейтинг: +905

      VVadic > jengais 26 января 2019, 23:36

      У него вроде год по контракту остался. И Тибо эти лузеры могли бесплатно взять этим летом. Навас блистает в рамке в этом сезоне.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 января 2019, 22:21

      С каких это пор Реал считает деньги, особенно после 100 лямов навара за Роналду???

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      Рейтинг: +12344

      DeStar > Cules2013 26 января 2019, 23:31

      мне кажется у реала кто-то Спиз**л лямов 300 со счетов.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 30 января 2019, 06:19

      кто же?

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      Рейтинг: +12344

      DeStar > Cules2013 30 января 2019, 13:33

      не знаю) они должны быть) но их нет

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