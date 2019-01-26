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    «Интер» подписал защитника сборной Португалии Соареша

    «Интер» оформил аренду защитника «Саутгемптона» Седрика Соареша, сообщает официальный сайт миланского клуба.

    На «Джузеппе Меацца» 27-летний португалец будет выступать до лета. По окончанию аренды итальянский клуб будет иметь право выкупа контракта игрока.

    • В этом сезоне Соареш забил один мяч и сделал две результативные передачи в 22 играх за «Саутгемптон».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
    • В составе сборной Португалии футболист сыграл 33 матча и забил один гол.

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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    26.01.2019 22:33
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