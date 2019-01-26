«Интер» подписал защитника сборной Португалии Соареша

«Интер» оформил аренду защитника «Саутгемптона» Седрика Соареша, сообщает официальный сайт миланского клуба.

На «Джузеппе Меацца» 27-летний португалец будет выступать до лета. По окончанию аренды итальянский клуб будет иметь право выкупа контракта игрока.