«Интер» подписал защитника сборной Португалии Соареша

«Интер» оформил аренду защитника «Саутгемптона» Седрика Соареша, сообщает официальный сайт миланского клуба.
На «Джузеппе Меацца» 27-летний португалец будет выступать до лета. По окончанию аренды итальянский клуб будет иметь право выкупа контракта игрока.
.@OficialCedric è nerazzurro!— Inter (@Inter) 26 января 2019 г.
https://t.co/Vq7tQ0MhEY#WelcomeCedric #FCIM pic.twitter.com/WHixypNltJ
- В этом сезоне Соареш забил один мяч и сделал две результативные передачи в 22 играх за «Саутгемптон».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
- В составе сборной Португалии футболист сыграл 33 матча и забил один гол.