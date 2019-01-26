Годин прошел медосмотр в «Интере»

Защитник «Атлетико» Диего Годин успешно прошел медосомотр в «Интере», сообщает журналист итальянского отдела Sky Sports Джанлука Ди Марцо.

32-летний уругваец станет игроком миланского клуба с 1 июля. Его контракт будет рассчитан до 2021 года, в документе также будет опция продления на сезон. Годовая зарплата игрока составит 4,5 и может вырасти на полтора миллиона в рамках бонусов.

Годин проводит девятый сезон в мадридском клубе. В его составе он выиграл 10 трофеев, включая чемпионство Испании-2013/14 и Лигу Европы-2011/12 и -17/18.