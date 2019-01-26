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    Годин прошел медосмотр в «Интере»

    Защитник «Атлетико» Диего Годин успешно прошел медосомотр в «Интере», сообщает журналист итальянского отдела Sky Sports Джанлука Ди Марцо.

    32-летний уругваец станет игроком миланского клуба с 1 июля. Его контракт будет рассчитан до 2021 года, в документе также будет опция продления на сезон. Годовая зарплата игрока составит 4,5 и может вырасти на полтора миллиона в рамках бонусов.

    Годин проводит девятый сезон в мадридском клубе. В его составе он выиграл 10 трофеев, включая чемпионство Испании-2013/14 и Лигу Европы-2011/12 и -17/18.

    • Годин перейдет в «Интер» бесплатно.
    • В текущем сезоне он забил два гола и отдал два ассиста в 23 играх.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    26.01.2019 13:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 26 января 2019, 21:58

      С чего его вдруг осенило покинуть Мадрид,который постоянно в ЛЧ играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 26 января 2019, 20:26

      Годин годен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2019, 15:36

      усиление мощное для интера.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 января 2019, 14:11

      мощное усиление

      2
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