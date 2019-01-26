Сестра пропавшего Салы просит спасателей возобновить поиски

Ромина Сала, сестра пропавшего форварда Эмилиано Салы, посетила Кардифф. Девушка увидела место, куда болельщики «Кардиффа» несут клубные майки и шарфы, и заплакала.

Самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены. Ромина Сала обратилась к спасателям с просьбой возобновить операцию.