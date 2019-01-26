Сестра пропавшего Салы просит спасателей возобновить поиски

Неутешимы родственники будут пока срок на года не пойдет или пока тело не увидят.
Ромина Сала, сестра пропавшего форварда Эмилиано Салы, посетила Кардифф. Девушка увидела место, куда болельщики «Кардиффа» несут клубные майки и шарфы, и заплакала.
Самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены. Ромина Сала обратилась к спасателям с просьбой возобновить операцию.
- Выступавший ранее за «Нант» Сала перешел в «Кардифф» во время зимнего трансферного окна.
- Футболист подписал контракт с валлийским клубом 19 января на 3,5 года.
- 24 января спасательный отряд прекратил поиски футболиста.