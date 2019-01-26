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    Сестра пропавшего Салы просит спасателей возобновить поиски

    Ромина Сала, сестра пропавшего форварда Эмилиано Салы, посетила Кардифф. Девушка увидела место, куда болельщики «Кардиффа» несут клубные майки и шарфы, и заплакала.

    Самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены. Ромина Сала обратилась к спасателям с просьбой возобновить операцию.

    • Выступавший ранее за «Нант» Сала перешел в «Кардифф» во время зимнего трансферного окна.
    • Футболист подписал контракт с валлийским клубом 19 января на 3,5 года.
    • 24 января спасательный отряд прекратил поиски футболиста.

    Источник: Euronews

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    26.01.2019 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 января 2019, 09:59

      Неутешимы родственники будут пока срок на года не пойдет или пока тело не увидят.

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