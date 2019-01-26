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    Вице-президент «Монако» Васильев: «Мы продали слишком много игроков летом и не нашли замены»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказался о возвращении Леонарду Жардима на пост главного тренера клуба и отставке Тьерри Анри.

    «Мы пригласили Леонарду Жардима вернуться в «Монако», его работа в котором позволила добиться превосходных результатов в четырех сезонах. Решение об увольнении тренера было также принято преждевременно. При увольнении Жардима я сказал, что его время в «Монако» будет одной из лучших страниц в истории клуба. Теперь мы осознали, что это время не должно было заканчиваться. Нам стоило дать Леонарду шанс продолжить работу.

    Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду.

    Тьерри Анри – легенда футбола. Но неблагоприятное стечение обстоятельств и, прежде всего, многочисленные травмы игроков не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное. А у нас, к сожалению, этого времени нет, – заявил вице-президент «Монако».

    • Леонарду Жардим подписал контракт с монегасками на два с половиной года.
    • «Монако» выплатит Анри от 10 до 15 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.
    • В период работы француза монегаски за 20 матчей во всех турнирах выиграли пять игр.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    26.01.2019 07:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 января 2019, 14:50

      Ради единовременной выгоды едва совсем не развалили клуб. Один раз повезло набрать талантливых, и они уже подумали, что каждый сезон будут по пять-семь новых "мбаппе" закупать.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 09:55

      Хорошо, что пришло понимание своих ошибок с продажей большой группы ведущих игроков. В дальнейшем желательно их не повторять в погоне за деньгами.

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