Вице-президент «Монако» Васильев: «Мы продали слишком много игроков летом и не нашли замены»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказался о возвращении Леонарду Жардима на пост главного тренера клуба и отставке Тьерри Анри.

«Мы пригласили Леонарду Жардима вернуться в «Монако», его работа в котором позволила добиться превосходных результатов в четырех сезонах. Решение об увольнении тренера было также принято преждевременно. При увольнении Жардима я сказал, что его время в «Монако» будет одной из лучших страниц в истории клуба. Теперь мы осознали, что это время не должно было заканчиваться. Нам стоило дать Леонарду шанс продолжить работу.

Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду.

Тьерри Анри – легенда футбола. Но неблагоприятное стечение обстоятельств и, прежде всего, многочисленные травмы игроков не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное. А у нас, к сожалению, этого времени нет, – заявил вице-президент «Монако».