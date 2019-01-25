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    Головин и Фабрегас – в заявке «Монако» на матч с «Дижоном»

    «Монако» объявил заявку на матч 22-го тура Лиги 1 против «Дижона».

    Вратари: Бенальо, Лоик Бадьяшиль, Субашич.

    Защитники: Бенуа Бадьяшиль, Бало-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Пьерр-Габриэль, Сидибе.

    Полузащитники: Фабрегас, Головин, Наварро, Пеле, Лопес, Тюрам, Тилеманс, Ванкер.

    Нападающие: Фалькао, Силла.

    • Матч пройдет завтра, 26 января, и начнется в 2:00 по московскому времени.
    • Сегодня «Монако» объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера.

    Источник: Официальный твиттер «Монако»

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    25.01.2019 23:57
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 26 января 2019, 03:16

      Сколько раз редакторы вкладывали в эту фразу смысла и надежды, а в результате суета, бессмысленная беготня и ... ноль.

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