Сколько раз редакторы вкладывали в эту фразу смысла и надежды, а в результате суета, бессмысленная беготня и ... ноль.
«Монако» объявил заявку на матч 22-го тура Лиги 1 против «Дижона».
Вратари: Бенальо, Лоик Бадьяшиль, Субашич.
Защитники: Бенуа Бадьяшиль, Бало-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Пьерр-Габриэль, Сидибе.
Полузащитники: Фабрегас, Головин, Наварро, Пеле, Лопес, Тюрам, Тилеманс, Ванкер.
Нападающие: Фалькао, Силла.
- Матч пройдет завтра, 26 января, и начнется в 2:00 по московскому времени.
- Сегодня «Монако» объявил о назначении Леонарду Жардима на пост главного тренера.