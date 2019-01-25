Симеоне: «Если трансфер Мораты станет чем-то реальным, то я выскажу свои мысли»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего Альваро Мораты из «Челси».

«Пока еще ничего не сделано. Несмотря на все красивые слова, что вы говорите, ничего еще не сделано.

Мы те, кто мы есть. Нужно разумно подходить к завтрашнему матчу. Если трансфер Мораты станет чем-то реальным, то я выскажу свои мысли.

Я рассчитываю на Калинича и на игроков, которые находятся в команде и стараются показать максимум», – сказал Симеоне.