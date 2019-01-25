Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Я всегда говорю, что открыт к переходам игроков в команду. Другой вопрос – можем ли мы найти подходящего игрока, который поможет нам улучшить игру.

Мы работаем над несколькими вариантами. Посмотрим, сможем ли мы купить кого-то. У нас есть есть место после ухода Дембеле.

Мы подпишем игрока, если он усилит нас. Мы не собираемся подписывать игроков из-за того, что у нас есть травмированные. У нас достаточно футболистов, чтобы закрыть эти позиции», – сказал Покеттино.