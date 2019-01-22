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    Алли выбыл до марта из-за травмы колена. Полузащитник и Кейн не сыграют с «Боруссией» в ЛЧ

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли из-за повреждения колена покинул поле в концовки встречи с «Фулхэмом» (2:1, 23-й тур АПЛ).

    По информации пресс-службы «шпор», хавбек сборной Англии травмировал сухожилие и вернется на поле в марте.

    22-летний Алли пропустит как минимум восемь матчей команды Маурисио Покеттино, включая встречи с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 13 февраля, ответный – 5 марта.

    Ранее стало известно, что против лидера чемпионской гонки Бундеслиги не сыграет нападающий Гарри Кейн. В связи с травмой лодыжки он выбыл также до марта.

    Источник: Твиттер «Тоттенхэма»

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    22.01.2019 20:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 22:02

      Жаль. Игроки нужные для команды. Здоровья.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 января 2019, 22:01

      да боруссия д размажет петушков как пить дать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > dinar7777dinar 22 января 2019, 22:39

      Конечно,у БД опыта больше чем у них

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 21:20

      Я бы не делал поспешных выводов, что БД их раскатает теперь. А там, глядишь, через 2-3 недели появится инфа, что Кейн и Али восстанавливаются ускоренными темпами и успеют к ответке с БД, которая будет аж 5 марта. К тому же, в плей-офф ЛЧ уже нет откровенных слабаков, здесь все умеют играть в футбол командно, не разваливаясь от потери 1-2 игроков.
      Для ТТХ эти травмы серьёзный удар, но они его могут пережить достойно, с минимальными потерями.

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 22 января 2019, 21:02

      Теперь у Челси есть шанс их вдуть

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 января 2019, 21:00

      Учитывая ограниченность состава лондонцев, особенно касательно креативных игроков, две эти травмы - приговор. И дело даже не в ЛЧ. Там матчи с непредсказуемой молодой Боруссией. К тому же вполне Дортмунд может бросить все силы на чемпионат. Так что в ЛЧ шансов достаточно, всякое может быть. Но вот в чемпионате, при таком заряженном преследователе как МЮ, им в зоне ЛЧ вряд-ли удастся завершить сезон. Всё таки этим игрокам ещё форму нужно набрать будет после травм, в темп войти.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 января 2019, 20:54

      Ну значит БД пройдут

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