Алли выбыл до марта из-за травмы колена. Полузащитник и Кейн не сыграют с «Боруссией» в ЛЧ

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли из-за повреждения колена покинул поле в концовки встречи с «Фулхэмом» (2:1, 23-й тур АПЛ).

По информации пресс-службы «шпор», хавбек сборной Англии травмировал сухожилие и вернется на поле в марте.

22-летний Алли пропустит как минимум восемь матчей команды Маурисио Покеттино, включая встречи с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 13 февраля, ответный – 5 марта.

Ранее стало известно, что против лидера чемпионской гонки Бундеслиги не сыграет нападающий Гарри Кейн. В связи с травмой лодыжки он выбыл также до марта.