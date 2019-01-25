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    Семин: «Ростов» лучше всех в Катаре выглядит в плане физики»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем Кубка «Матч Премьер» с «Ростовом» (0:0, первый тайм) высказался о готовности команды к игре.

    «У нас выздоровел Фарфан, ему нужна практика, потому он и выйдет в основе. В первом тайме у нас сыграет одна команда, а во втором — другая.

    Уровень готовности «Локомотива»? Такой, как натренировали, у нас десятый день сборов. У команды есть мотивация, мы настраиваемся, в плане физических кондиций «Ростов» лучше всех выглядит в Катаре. Предстоящий матч мы постараемся выиграть, а как получится — покажет игра», – сказал Семин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2019 22:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 22:48

      Кто как сейчас готов и выглядит, такое и качество игры. По первым сборам играм делать выводы не стоит. Март всё покажет, а Зениту с Краснодаром надо быть готовыми уже в середине февраля к играм в ЛЕ.

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