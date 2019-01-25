Семин: «Ростов» лучше всех в Катаре выглядит в плане физики»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем Кубка «Матч Премьер» с «Ростовом» (0:0, первый тайм) высказался о готовности команды к игре.

«У нас выздоровел Фарфан, ему нужна практика, потому он и выйдет в основе. В первом тайме у нас сыграет одна команда, а во втором — другая.

Уровень готовности «Локомотива»? Такой, как натренировали, у нас десятый день сборов. У команды есть мотивация, мы настраиваемся, в плане физических кондиций «Ростов» лучше всех выглядит в Катаре. Предстоящий матч мы постараемся выиграть, а как получится — покажет игра», – сказал Семин.