«Зенит» пропустил шесть голов в двух играх Кубка «Матч Премьер»

Вот после игры с Фанербахчой можно серьёзно разговаривать -- а сейчас просто тренировки !
«Зенит» проиграл «Спартаку» (0:3) в игре Кубка «Матч Премьер». Это второе поражение команды Сергея Семака в турнире.
Во вторник санкт-петербуржцы проиграли «Локомотиву» со счетам 1:3.
- Поражение от «Спартака» – пятое подряд для «Зенита» (три официальных игры, две товарищеских).
- 28 января «Зенит» сыграет с «Ростовом» в Кубке «Матч Премьер».
- 12 февраля санкт-петербуржцы возобновят сезон матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы.
«Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6