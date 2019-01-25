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    «Зенит» пропустил шесть голов в двух играх Кубка «Матч Премьер»

    «Зенит» проиграл «Спартаку» (0:3) в игре Кубка «Матч Премьер». Это второе поражение команды Сергея Семака в турнире.

    Во вторник санкт-петербуржцы проиграли «Локомотиву» со счетам 1:3.

    • Поражение от «Спартака» – пятое подряд для «Зенита» (три официальных игры, две товарищеских).
    • 28 января «Зенит» сыграет с «Ростовом» в Кубке «Матч Премьер».
    • 12 февраля санкт-петербуржцы возобновят сезон матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы.

    «Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2019 20:27
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 января 2019, 21:55

      Вот после игры с Фанербахчой можно серьёзно разговаривать -- а сейчас просто тренировки !

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 21:53

      Функциональной подготовки Зениту не хватило.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 25 января 2019, 22:49

      Вот,вот...Пора Кокошу из темницы вызволять...
      у того давно ноги чешутся,да и силенок поднакопил,на казенных харчах....свободу,юрию деточнику))))

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > alex1951 25 января 2019, 23:17

      " ноги чешутся " - это в КВД )))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 26 января 2019, 11:00

      Силенок он поднакопил и будет играть со злостью.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 26 января 2019, 12:10

      Александр ,утро доброе. Да,его поле боя это - футбольное поле.Но ,как бы там ни было ,это головная боль Зенита ,а у нас с тобой свои ,,проблемные,, команды.....вот ,где надо переживать .
      Среди тебя,Рубика - я ,,записной ,, аутсайдер((((
      И когда везуха посетит наш дом никто не знает.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 26 января 2019, 12:26

      Привет Алексей! Мне кажется сейчас в руководстве Динамо появились руководители ,которые плохо разбираются в футболе. Проблемы есть у всех команд ,только вот одни занимают лидирующие позиции а другие считаются аутсайдерами. Мне кажется во времена Черчесова Динамо играло неплохо. Но проблемой еще является ,уход хороших игроков.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 27 января 2019, 10:29

      ..А у вас чехарда с тренерами....Один видит так,другой эдак.....игроки же ,те же и они в смущении.....и начинается ,как у баснописца: ....однажды лебедь раком щуку...то бишь несогласованность.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 27 января 2019, 15:30

      А где сейчас нет чехарды с тренерами. Правильно игроки те же а играть могут по разному. Просто некоторые игроки потеряли совесть и могут откровенно "слить" тренера. Да по ним уже кнут плачет.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 27 января 2019, 16:46

      Как говорится ,ты ближе ,тебе виднее....
      И получается ,что футбола все меньше ,а интриг ,скандалов все больше.....Наверно от хорошей жизни...
      Не скажу ,что в ,,наше время,, ))) ,солнце было ярче,мяч круглее,поле зеленее.....но такой херней ,точно ,не занимались ,ни поколение В.Иванова,ни поколение О.Блохина...сор из избы не выносили,а щас сие в порядке вещей.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 27 января 2019, 16:54

      Конфликты были Леш и даже серьезные. Но такого что бы болельщики одной команды раскололись на два лагеря ,впервые.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 27 января 2019, 18:50

      а ты будь за тех ,кто по твоему более справедлив,их должно быть больше.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 27 января 2019, 18:57

      Я даже выбирать не буду. Стою на позиции справедливости и чести.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 27 января 2019, 19:23

      Золотые слова....
      как говорится ,твои слова,да богу уши.

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      Рейтинг: -546

      massaboss 25 января 2019, 21:41

      Послушайте что сказал Карпин про Зенит перед матчем с Локо. Всем все ясно станет.

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > massaboss 25 января 2019, 23:18

      При всем моем уважении к В.Г. - он не апостол , что бы все его слова воспринимать как веру )))

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      Рейтинг: +15

      jeka543 25 января 2019, 21:24

      зенит команда нулевая стала даже к воротам не хотят подходить и игроки фиговые

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 25 января 2019, 21:14

      Мне пришла сумасшедшая мысль. Зенит специально проигрывает соперникам, чтобы дать понять ПСЖ, что без Паредеса они ноль и что именно он всю игру у них строил. Для чего? Чтобы дороже продать:))) вот такая шальная мысль.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Dmirubo 25 января 2019, 21:16

      Надо срочно ценник поднимать )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > VVM1964 25 января 2019, 21:39

      В таких случаях только аукцион покажет подлинную цену товара.

      4
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > владимир миронов 26 января 2019, 00:21

      " Торг здесь не уместен " )))

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 25 января 2019, 21:13

      У Семака пошли косяки и они очевядны....

      1
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      Рейтинг: +40

      PESHES 25 января 2019, 20:45

      Так держать!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 января 2019, 20:43

      там величайшие игроки эрнани и нету только и могут валить соперника грязными приёмами

      4
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 25 января 2019, 20:43

      Будьте снисходительны ,в конце концов....
      Мальчишки загорать,отдыхать прилетели,
      Ищще намучаются в чемпе..)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 25 января 2019, 20:35

      Дальше - больше!

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