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    Федун: «Адриано и Зе Луиша продавать не собираемся. Болельщики могут быть спокойны»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не получал предложений по трансферам нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.

    Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется «Галатасарай», а кабовердианец может перейти в «Лидс» или «Фенербахче».

    – Всех интересуют слухи, которые ходят относительно Луиса Адриано и Зе Луиша. Можете их развеять?

    – Межсезонье, журналистам писать нечего. Вот они и придумывают, высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений, и мы не собираемся их продавать. Болельщики могут быть спокойны.

    • 31-летний Адриано присоединился к москвичам в январе 2017 года. Его контракт истекает летом 2020 года.
    • 28-летний Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в середине 2015 года. Соглашение африканца рассчитано до июля 2021 года.

    Источник: Твиттер журналиста Ильи Зеленова

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    25.01.2019 18:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +80

      0chevidno 27 января 2019, 18:45

      Все правильно сказал и всех успокоил. А то достали эти слухи

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 21:23

      Для Спартака это нужные игроки ,пригодятся еще.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 25 января 2019, 20:35

      Ну и ладушки.
      Ещё б № 8 билет в один конец выписал бы, вообще было бы хорошо.

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 25 января 2019, 20:22

      Ну вот и славненько )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 25 января 2019, 18:48

      а чтобы болельщики радовались продай ромашку оптом

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 января 2019, 18:43

      Ну ах..еть! Успокоил, так успокоил) Мы прямо очень переживаем за то, как бы их выгодно не продать, пока они ещё хоть что-то стоят... а "ждём" когда они по-классике уйдут за 0 целых х..й десятых.

      -1
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