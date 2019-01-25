Федун: «Адриано и Зе Луиша продавать не собираемся. Болельщики могут быть спокойны»

Все правильно сказал и всех успокоил. А то достали эти слухи
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не получал предложений по трансферам нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.
Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется «Галатасарай», а кабовердианец может перейти в «Лидс» или «Фенербахче».
– Всех интересуют слухи, которые ходят относительно Луиса Адриано и Зе Луиша. Можете их развеять?
– Межсезонье, журналистам писать нечего. Вот они и придумывают, высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений, и мы не собираемся их продавать. Болельщики могут быть спокойны.
- 31-летний Адриано присоединился к москвичам в январе 2017 года. Его контракт истекает летом 2020 года.
- 28-летний Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в середине 2015 года. Соглашение африканца рассчитано до июля 2021 года.