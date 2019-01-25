Федун: «Адриано и Зе Луиша продавать не собираемся. Болельщики могут быть спокойны»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не получал предложений по трансферам нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.

Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется «Галатасарай», а кабовердианец может перейти в «Лидс» или «Фенербахче».

– Всех интересуют слухи, которые ходят относительно Луиса Адриано и Зе Луиша. Можете их развеять?

– Межсезонье, журналистам писать нечего. Вот они и придумывают, высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений, и мы не собираемся их продавать. Болельщики могут быть спокойны.