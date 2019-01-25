L’Equipe: Жардим сегодня возглавит «Монако». Спортивный директор Эменало покинет клуб

Бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим, как уже сообщалось ранее, может вернуться в клуб в ближайшее время.

По информации L’Equipe, в четверг 44-летний специалист вместе во своим агент Жорже Мендешем встретились с вице-президентом монегасков Вадимом Васильевым. Стороны согласовали контракт до 2021 года.

Уже сегодня «Монако» может объявить о назначении португальца.

Вчера клуб отстранил от работы с командой нынешнего главного тренера Тьерри Анри. Вместе с французом монегасков покинет спортивный директор Майкл Эменало. Васильеву не понравилась его работа в летнее трансферное окно.