L’Equipe: Жардим сегодня возглавит «Монако». Спортивный директор Эменало покинет клуб

У богатых свои заморочки. Особенно если хозяин русский. Все не предсказуемо.
Бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим, как уже сообщалось ранее, может вернуться в клуб в ближайшее время.
По информации L’Equipe, в четверг 44-летний специалист вместе во своим агент Жорже Мендешем встретились с вице-президентом монегасков Вадимом Васильевым. Стороны согласовали контракт до 2021 года.
Уже сегодня «Монако» может объявить о назначении португальца.
Вчера клуб отстранил от работы с командой нынешнего главного тренера Тьерри Анри. Вместе с французом монегасков покинет спортивный директор Майкл Эменало. Васильеву не понравилась его работа в летнее трансферное окно.
- Под руководством Анри «Монако» провел 12 матчей в Лиге 1, из которых выиграл только два [при трех ничьих и семи поражениях].
- После 21-го тура команда набрала 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
- Жардим был уволен с поста тренера монегасков 11 сентября.