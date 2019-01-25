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    L’Equipe: Жардим сегодня возглавит «Монако». Спортивный директор Эменало покинет клуб

    Бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим, как уже сообщалось ранее, может вернуться в клуб в ближайшее время.

    По информации L’Equipe, в четверг 44-летний специалист вместе во своим агент Жорже Мендешем встретились с вице-президентом монегасков Вадимом Васильевым. Стороны согласовали контракт до 2021 года.

    Уже сегодня «Монако» может объявить о назначении португальца.

    Вчера клуб отстранил от работы с командой нынешнего главного тренера Тьерри Анри. Вместе с французом монегасков покинет спортивный директор Майкл Эменало. Васильеву не понравилась его работа в летнее трансферное окно.

    • Под руководством Анри «Монако» провел 12 матчей в Лиге 1, из которых выиграл только два [при трех ничьих и семи поражениях].
    • После 21-го тура команда набрала 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
    • Жардим был уволен с поста тренера монегасков 11 сентября.

    Источник: L’Equipe

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    25.01.2019 14:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 25 января 2019, 17:28

      У богатых свои заморочки. Особенно если хозяин русский. Все не предсказуемо.

      2
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      Рейтинг: +26

      overlom 25 января 2019, 16:49

      Жардима недавно уволили за плохие результаты...зачем же теперь его брать обратно и ещё до 2021 года? где логика и что поменялось за это время?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > overlom 26 января 2019, 01:52

      Согласен, тоже не вижу в этом смысла

      0
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      Рейтинг: +393

      jengais 25 января 2019, 15:08

      надеюсь у Монако все будет хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 января 2019, 14:33

      Спрашивается, зачем увольняли при таких отличных показателях
      команды? А вот теперь решение верное и команда начнет набирать
      очки в чемпионате.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 25 января 2019, 15:25

      Дебилы,у Реала один Рональду ушёл и команда посыпалась.А тут распродали весь костяк и хотели на верху остаться.

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