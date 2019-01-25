«Локомотив»: «В клубе все опустошены новостью об исчезновении Салы»

«Локомотив» в социальной сети отреагировал на сообщение о пропаже самолета с форвардом Эмилиано Салой. Компетентные службы прекратили поиски воздушного судна.

Сейчас игрок считается пропавшим без вести, а через некоторое время (этого требует законодательство) его признают погибшим.

«Все в клубе опустошены новостью об исчезновении Эмилиано Салы и Дэвида Ибботсона. Наши мысли с их близкими и друзьями», – написал «Локомотив», добавив хэштег «футбольная семья».

Футболисту 28 лет.

Сала забил в сезоне Лиги 1 12 голов – больше всех в «Нанте».

За «Нант» игрок выступал с 2015 года, провел более 100 матчей в чемпионате Франции.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним