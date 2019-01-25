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    «Локомотив»: «В клубе все опустошены новостью об исчезновении Салы»

    «Локомотив» в социальной сети отреагировал на сообщение о пропаже самолета с форвардом Эмилиано Салой. Компетентные службы прекратили поиски воздушного судна.

    Сейчас игрок считается пропавшим без вести, а через некоторое время (этого требует законодательство) его признают погибшим.

    «Все в клубе опустошены новостью об исчезновении Эмилиано Салы и Дэвида Ибботсона. Наши мысли с их близкими и друзьями», – написал «Локомотив», добавив хэштег «футбольная семья».

    • Футболисту 28 лет.
    • Сала забил в сезоне Лиги 1 12 голов – больше всех в «Нанте».
    • За «Нант» игрок выступал с 2015 года, провел более 100 матчей в чемпионате Франции.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    25.01.2019 09:20
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 14:25

      Летать на таких самолетах все же рискованно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 25 января 2019, 13:09

      К чему всё это?! Всё равно, что группа тараканов соболезнует о гибели жирафа.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > serppion 25 января 2019, 14:56

      согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 января 2019, 12:34

      Какое отношение говноклуб из России имеет к игроку нанта? Их бог смолов

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 25 января 2019, 11:22

      Локомотив хотел купить Астори - год назад он умер
      Локомотив хотел купить Сала - ?

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Черкизовский Кот 26 января 2019, 11:03

      Астори не интересовались никогда, там Спартак хотел... а Салой да, интересовались когда-то

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Diesel133 26 января 2019, 13:44

      Астори звали зимой с 2013 на 2014. При Кучуке дело было. Точно тебе говорю.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 25 января 2019, 10:56

      На чудо уже мало надежды..Лучшие уходят первыми.

      2
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 25 января 2019, 10:01

      Водоросли пухом ,скорее всего его не найдут, Жаль хорошим был игроком

      3
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