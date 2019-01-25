Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь Салы

    АПЛ объявила, что матчи 24-го тура лиги начнутся с минуты молчания в честь форварда «Кардиффа» Эмилиано Сале. В понедельник самолет, на котором летел футболист из Франции в Уэльс, пропал с радаров. Сегодня полиция прекратила его поиски.

    «Премьер-лига глубоко опечалена новостью о прекращении активных поисков Эмилиано Салы и пилота самолета Дэвида Айбботсона.

    Наши мысли с ними и их близкими. Мы продолжим поддерживать «Кардифф» в этот тяжелый момент.

    В знак уважения матчи следующего тура начнутся с минуты молчания в память об Эмилиано и Дэвиде», – говорится в заявлении АПЛ.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: Официальный твиттер АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2019 01:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 01:42

      Да,****,может он живой.Че хоронить заранее

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11