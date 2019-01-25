Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь Салы

АПЛ объявила, что матчи 24-го тура лиги начнутся с минуты молчания в честь форварда «Кардиффа» Эмилиано Сале. В понедельник самолет, на котором летел футболист из Франции в Уэльс, пропал с радаров. Сегодня полиция прекратила его поиски.

«Премьер-лига глубоко опечалена новостью о прекращении активных поисков Эмилиано Салы и пилота самолета Дэвида Айбботсона.

Наши мысли с ними и их близкими. Мы продолжим поддерживать «Кардифф» в этот тяжелый момент.

В знак уважения матчи следующего тура начнутся с минуты молчания в память об Эмилиано и Дэвиде», – говорится в заявлении АПЛ.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним