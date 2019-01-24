«Челси» провел презентацию Игуаина на «Стэмфорд Бридж»

Надо проверить его в деле и уже потом решать вопрос о его покупке.
«Челси» перед матчем 1/2 финала Кубка лиги с «Тотенхэмом» (1:0) провел презентацию новичка команды Гонсало Игуаина.
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) 24 января 2019 г.
Игрок перешел в «Челси» на правах аренды до конца сезона. Сегодня он провел первую тренировку в новом клубе.
- Права на футболиста принадлежат «Ювентусу».
- «Челси» может продлить аренду до июня 2020 года за 18 миллионов евро или полностью выкупить игрока за 36 миллионов.