«Челси» провел презентацию Игуаина на «Стэмфорд Бридж»

«Челси» перед матчем 1/2 финала Кубка лиги с «Тотенхэмом» (1:0) провел презентацию новичка команды Гонсало Игуаина.

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) 24 января 2019 г.

Игрок перешел в «Челси» на правах аренды до конца сезона. Сегодня он провел первую тренировку в новом клубе.