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    «Челси» провел презентацию Игуаина на «Стэмфорд Бридж»

    «Челси» перед матчем 1/2 финала Кубка лиги с «Тотенхэмом» (1:0) провел презентацию новичка команды Гонсало Игуаина.

    Игрок перешел в «Челси» на правах аренды до конца сезона. Сегодня он провел первую тренировку в новом клубе.

    • Права на футболиста принадлежат «Ювентусу».
    • «Челси» может продлить аренду до июня 2020 года за 18 миллионов евро или полностью выкупить игрока за 36 миллионов.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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    24.01.2019 23:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 12:12

      Надо проверить его в деле и уже потом решать вопрос о его покупке.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 00:45

      Какой-то застенчивый

      1
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