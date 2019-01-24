Полагаю, завтра ещё появится приятная новость, о закрытии сделки по Паредесу. И у " Зенита" появятся средства для покупки ещё одного игрока на проблемную позицию.
Нападающий Гонсало Игуаин провел первую тренировку в «Челси». О трансфере аргентинского футболиста было объявлено вчера.
24 января 2019 г.
Игрок проведет в аренде в «Челси» оставшуюся часть сезона. Права на футболиста принадлежат «Ювентусу». Английский клуб может продлить аренду до июня 2020 года за 18 миллионов евро или полностью выкупить игрока за 36 миллионов.
- Игуаин перешел в «Челси» из «Милана», за который он выступал на правах аренды в первой половине сезона.
- В миланском клубе форвард забил восемь голов в 23 матчах.