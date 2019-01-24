Нападающий Гонсало Игуаин провел первую тренировку в «Челси». О трансфере аргентинского футболиста было объявлено вчера.

Игрок проведет в аренде в «Челси» оставшуюся часть сезона. Права на футболиста принадлежат «Ювентусу». Английский клуб может продлить аренду до июня 2020 года за 18 миллионов евро или полностью выкупить игрока за 36 миллионов.