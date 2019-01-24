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    Игуаин провел первую тренировку в «Челси»

    Нападающий Гонсало Игуаин провел первую тренировку в «Челси». О трансфере аргентинского футболиста было объявлено вчера.

    Игрок проведет в аренде в «Челси» оставшуюся часть сезона. Права на футболиста принадлежат «Ювентусу». Английский клуб может продлить аренду до июня 2020 года за 18 миллионов евро или полностью выкупить игрока за 36 миллионов.

    • Игуаин перешел в «Челси» из «Милана», за который он выступал на правах аренды в первой половине сезона.
    • В миланском клубе форвард забил восемь голов в 23 матчах.

    Источник: Официальный твиттер Гонсало Игуаина

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    24.01.2019 20:42
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    Комментарии134
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 22:26

      Полагаю, завтра ещё появится приятная новость, о закрытии сделки по Паредесу. И у " Зенита" появятся средства для покупки ещё одного игрока на проблемную позицию.

      5
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 28 января 2019, 22:30

      Если найдут забиваку с КПД на 25-30 мячей за сезон, то про проблемные позиции можно будет забыть или забить..:))

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 28 января 2019, 22:31

      Да я видел эту инфу. Только местные буквари достали педалированием на национальность игрока.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 28 января 2019, 22:35

      Такого не найдут, это будет делать группа атаки. Сегодня защитник Тереньев два гола забил, играя на острие. ))) Нужен мобильный и толковый опорник или распасовщик в середину поля. Некому в Зените разгонять атаку в середине поля, только по флангам и делать навесы и длинные забросы на столба.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 21:59

      Пока Андрей нагоняет удачу я помалу раскланяюсь и удалюсь в объятия Морфея!
      Всем удачного вечера и доброй ночи!

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 28 января 2019, 22:11

      Люблю такие вкусные реверансы!..
      Спасибо, Серж!
      Лёгкого морозца, звёздного неба и приятных снов!..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 28 января 2019, 22:22

      Пока, Серёга, спокойной ночи !

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 21:54

      Теперь осталось только Эмполи победить 2:0 и вечер удался!

      6
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 28 января 2019, 21:57

      Пока не съем пряники и зефир, пока не выпью отвар шиповника - говорить об удачливости в этот вечер - преждевременно..:))
      Пойду есть и пить - нагонять успех и удачу!..:))

      7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 21:52

      Мне пора заканчивать. До завтра. Приятных сновидений!

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 28 января 2019, 21:54

      Сандро, обрати внимание, что я никогда никому не желаю спокойной ночи...
      Загадка - почему?..
      До послезавтра!..
      Позвони своим, что бы не упустили Фернандо в Китай!..:))

      7
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 28 января 2019, 21:54

      Давай Саня . спокойной ночи!

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 21:49

      Ну с победой вас зенитовцы!!! Сегодня сон у вас будет здоровый.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 января 2019, 21:53

      ))) Спасибо, Саня, и тебе спокойной ночи.

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 21:40

      Зенит ожидаемо выиграл (после двух никчемных игр должны были победить).

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 28 января 2019, 21:45

      Запоминается последнее... )))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 28 января 2019, 21:48

      Я постеснялся лезть со своими прогнозами, тут график по работе составлял, а когда увидел, что вы ставки делаете уже играли минут 25.
      До матча думал Зенит 3:1... Но опять проиграл, кто думал 5:0, да никто!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 28 января 2019, 21:52

      Эти тренировочные игры трудно прогнозировать. Играет много народа, замены, никто не упирается и не хочет получить травму перед сезоном. Игроки привозят, вратари пенок пускают и т.д. Вот завтра уже могут в принципиальной финальной игре сыграть и на результат.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 21:16

      Сегодня и Лунев начал выручать.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 28 января 2019, 21:09

      Ну, вот!..
      Неудачный сброс рыжебородого Новосельцева и удачный выпад Артёма!..:))
      Но Ростов азартно бежит...

      8
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 20:53

      В матче перерыв , где комментарии?!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 28 января 2019, 20:55

      Бегают, стараются, по мячу попадают, в подкатах не стелются, причёсочки поправляют, часто слышна фамилия Маркизио, про Дзюбу перестали упоминать, Ростов понацеленней, Зенит старателен...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 28 января 2019, 20:58

      Материться нельзя, а что комментировать. Я понимаю, когда мяч как от забора или пас вне куда, или остановить не могут как Нету, но голова соображать должна вне зависимости от функционального состояния и игровой кондиции. А с игровым футбольным интеллектом проблема. Сыграть по уму, дать обостряющий пас, развить атаку, тут всё слабО. Вот Мак сыграл по уму и пас выдал шикарный Кузяеву, когда тот забил.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 28 января 2019, 21:00

      А главное Кузяев голову как до удара поднял, и посмотрел куда бить.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 28 января 2019, 21:02

      Ну, не хватало, чтобы он ещё бил по ворота с закрытыми глазами. ))) Время было оценить где вратарь и ворота.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 20:14

      Да Олег задал жару.., и это ещё до принятия на грудь..

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 28 января 2019, 20:18

      Жара, зной, матрац на полу, девушка рядом и арматура на полочке - это его стихия!..:))

      7
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > insider_retro 28 января 2019, 20:22

      Ага и железная кровать в такт постукивает и поскрипывает..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 28 января 2019, 20:51

      Это ты про что, Серёга ?

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 28 января 2019, 21:01

      Да жизнь твою в общежитии вспомнил..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 28 января 2019, 21:04

      Аааа про это. Лучшие годы студенческой жизни. Не то, что потом 2,5 года в строительной общаге с разношёрстной публикой.

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