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    Черчесов – о выборах руководителя РФС: «Это очень важно. Президент задаст вектор в развитии футбола» 

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выборах президента РФС и об Александре Дюкове, кандидате на эту должность.

    – Станислав Саламович, на вас как-нибудь влияют предстоящие выборы президента РФС?

    – Отвечу банально – это будет мой новый руководитель, который задаст новый вектор в развитии футбола. Естественно, это очень важно.

    – С кандидатом в президенты Александром Дюковым общались?

    – Да. Неделю назад. Обсуждали ряд вопросов. Раньше мы тоже общались, но все же не так и часто.

    – Дюкова можно назвать «футбольным человеком»?

    – Абсолютно. Он достаточно продолжительный срок возглавлял «Зенит», входит в состав Исполкома РФС, руководит одним из Комитетов РФС. Это уже о многом говорит.

    Источник: Sport24

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    24.01.2019 22:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 12:07

      С Мутко у них были доверительные отношения.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 25 января 2019, 16:21

      А то....
      Чинопочитание всегда в цене было....

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 25 января 2019, 16:55

      Теперь тандем распался. Что ждать?

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 25 января 2019, 19:22

      Полагаю ,что это не смертельно для футбола ,а для личных отношений всегда найдется сто грамм с огурчиком с милой беседой впридачу)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 25 января 2019, 20:45

      Алексей ,для принятия важных решений ,это как раз и нужно сделать.

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      Рейтинг: +37

      ololoshka 24 января 2019, 23:17

      как и все выборы в России, уже известно кто победил, но подлизнуть единственному кандидату надо

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 января 2019, 23:08

      "Президент задаст"Точка.Новый безальтернативный газовый гений.Практически "новичок",ха-ха...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Агасфер 25 января 2019, 09:35

      На выборы президента РФС хотя бы "куклу" кандидатом назначили.

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 24 января 2019, 22:33

      А что Черчес ваапще сказать то может?
      Да ничего..он человек подневольный.
      От него результата ждут.
      А не критики.

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