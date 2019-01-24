С Мутко у них были доверительные отношения.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выборах президента РФС и об Александре Дюкове, кандидате на эту должность.
– Станислав Саламович, на вас как-нибудь влияют предстоящие выборы президента РФС?
– Отвечу банально – это будет мой новый руководитель, который задаст новый вектор в развитии футбола. Естественно, это очень важно.
– С кандидатом в президенты Александром Дюковым общались?
– Да. Неделю назад. Обсуждали ряд вопросов. Раньше мы тоже общались, но все же не так и часто.
– Дюкова можно назвать «футбольным человеком»?
– Абсолютно. Он достаточно продолжительный срок возглавлял «Зенит», входит в состав Исполкома РФС, руководит одним из Комитетов РФС. Это уже о многом говорит.
- В начале декабря прошлого года должность главы РФС покинул Виталий Мутко.
- Пост главы союза временно занимает президент РПЛ Сергей Прядкин.
- Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС.