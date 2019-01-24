Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выборах президента РФС и об Александре Дюкове, кандидате на эту должность.

– Станислав Саламович, на вас как-нибудь влияют предстоящие выборы президента РФС?

– Отвечу банально – это будет мой новый руководитель, который задаст новый вектор в развитии футбола. Естественно, это очень важно.

– С кандидатом в президенты Александром Дюковым общались?

– Да. Неделю назад. Обсуждали ряд вопросов. Раньше мы тоже общались, но все же не так и часто.

– Дюкова можно назвать «футбольным человеком»?

– Абсолютно. Он достаточно продолжительный срок возглавлял «Зенит», входит в состав Исполкома РФС, руководит одним из Комитетов РФС. Это уже о многом говорит.