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    Зе Луиш: «Сейчас все мои мысли о «Спартаке». Мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков команды голами»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи и своем возможном уходе из клуба.

    Ранее появилась информация о том, что кабовердианец может продолжить карьеру в «Лидсе» или «Фенербахче», а «Галатасарай» хочет купить Луиса Адриано. После этого московский клуб опубликовал опровержение.

    «Я сейчас в «Спартаке», и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу.

    Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!» – приводит слова форварда твиттер красно-белых.

    • Зе Луиш выступает за «Спартак» с лета 2015 года.
    • В этом сезоне 28-летний игрок провел за москвичей 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт нападающего истекает в 2021 году.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    24.01.2019 17:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 января 2019, 08:06

      давайте, и ***** на поруки возьмите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 24 января 2019, 22:22

      Отлично , сохрани такой настрой и на чемпионат .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2019, 20:38

      вот и правильно незачем куда то рыпаться

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 24 января 2019, 19:54

      Вот и добренько, а то все эти слухи задолбали уже.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 19:42

      Пока лучше этих двух игроков атаки у Спартака нет.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 24 января 2019, 18:55

      Так пора бы уже и на поле выходить, а то с виду такой мощный, а на деле, то ногти не туда растут то простуда какая то. В Эмиратах что ли подхватил?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 24 января 2019, 19:09

      Если человек тренируется на пределе,иммунная система ослабевает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 18:23

      Надеюсь ошибается)))Шутка)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 24 января 2019, 17:51

      Завтра.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 25 января 2019, 08:49

      Сегодня!

      0
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