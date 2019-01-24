Зе Луиш: «Сейчас все мои мысли о «Спартаке». Мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков команды голами»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи и своем возможном уходе из клуба.

Ранее появилась информация о том, что кабовердианец может продолжить карьеру в «Лидсе» или «Фенербахче», а «Галатасарай» хочет купить Луиса Адриано. После этого московский клуб опубликовал опровержение.

«Я сейчас в «Спартаке», и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу.

Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!» – приводит слова форварда твиттер красно-белых.