Зе Луиш: «Сейчас все мои мысли о «Спартаке». Мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков команды голами»

давайте, и ***** на поруки возьмите
Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи и своем возможном уходе из клуба.
Ранее появилась информация о том, что кабовердианец может продолжить карьеру в «Лидсе» или «Фенербахче», а «Галатасарай» хочет купить Луиса Адриано. После этого московский клуб опубликовал опровержение.
«Я сейчас в «Спартаке», и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу.
Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!» – приводит слова форварда твиттер красно-белых.
- Зе Луиш выступает за «Спартак» с лета 2015 года.
- В этом сезоне 28-летний игрок провел за москвичей 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт нападающего истекает в 2021 году.