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    Гиггз: «Переход в «Ювентус» сделает Рэмзи лучше»

    Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что переход полузащитника «Арсенала» Аарон Рэмзи в «Ювентус» пойдет на пользу футболисту и поможет улучшить его игровые качества.

    Ранее сообщалось, что валлиец присоединится к Туринскому клубу летом после истечения его контракта с лондонцами. По другой информации, «Ювентус» может купить хавбека уже зимой.

    «Принесет ли пользу Рэмзи переход в «Ювентус?» Я надеюсь на это. Вы видели, как это подействовало на Гарета Бэйла. Аарон собирается в топ-клуб, один из лучших в мире. Это сделает вас лучше, как футболиста.

    Когда вы тренер национальной команды, все, чего вы хотите, – это чтобы ваши футболисты играли. И Аарон будет играть на самом высоком уровне», – сказал Гиггз.

    • Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за лондонскую команду 27 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    24.01.2019 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 января 2019, 18:17

      Хотелось бы чтобы Аарон сделал лучше Ювентус, а вот в этом есть серьезные сомнения.

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