Гиггз: «Переход в «Ювентус» сделает Рэмзи лучше»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что переход полузащитника «Арсенала» Аарон Рэмзи в «Ювентус» пойдет на пользу футболисту и поможет улучшить его игровые качества.

Ранее сообщалось, что валлиец присоединится к Туринскому клубу летом после истечения его контракта с лондонцами. По другой информации, «Ювентус» может купить хавбека уже зимой.

«Принесет ли пользу Рэмзи переход в «Ювентус?» Я надеюсь на это. Вы видели, как это подействовало на Гарета Бэйла. Аарон собирается в топ-клуб, один из лучших в мире. Это сделает вас лучше, как футболиста.

Когда вы тренер национальной команды, все, чего вы хотите, – это чтобы ваши футболисты играли. И Аарон будет играть на самом высоком уровне», – сказал Гиггз.