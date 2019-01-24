Гиггз: «Переход в «Ювентус» сделает Рэмзи лучше»

Хотелось бы чтобы Аарон сделал лучше Ювентус, а вот в этом есть серьезные сомнения.
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что переход полузащитника «Арсенала» Аарон Рэмзи в «Ювентус» пойдет на пользу футболисту и поможет улучшить его игровые качества.
Ранее сообщалось, что валлиец присоединится к Туринскому клубу летом после истечения его контракта с лондонцами. По другой информации, «Ювентус» может купить хавбека уже зимой.
«Принесет ли пользу Рэмзи переход в «Ювентус?» Я надеюсь на это. Вы видели, как это подействовало на Гарета Бэйла. Аарон собирается в топ-клуб, один из лучших в мире. Это сделает вас лучше, как футболиста.
Когда вы тренер национальной команды, все, чего вы хотите, – это чтобы ваши футболисты играли. И Аарон будет играть на самом высоком уровне», – сказал Гиггз.
- Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года.
- В текущем сезоне полузащитник провел за лондонскую команду 27 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач.