Кулибали: «Во Франции я вырос среди турок, сенегальцев, французов. Никогда не сталкивался там с проблемой расизма»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал о своем отношении к расизму и о том, как нужно бороться с проявлениями дискриминации.

В матче 18-го тура Серии А с «Интером» (24 декабря) сенегалец подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков миланцев, которые ухали в его сторону по ходу игры.

«Мы должны понимать, что мы все разные, но в то же время мы равны. Мир достиг большого прогресса, но тот факт, что мы все еще боремся [с расизмом], означает, что мы движемся назад, и это позор.

Отличается ли в этом плане Италия от Франции? Я думаю да, потому что я родился во Франции, и у меня никогда не было таких проблем. Ни на футбольном поле, ни в повседневной жизни.

Я вырос среди множества иностранцев: турок, выходцев из Северной Африки, сенегальцев, французов... Это было большое сочетание людей, но проблем никогда не было. Поэтому с этой точки зрения я думаю, что Франция – другая страна.

Во французской сборной есть много футболистов разных национальностей. Это никогда не было проблемой.

Франция – это другая страна. На нее оказывали влияние многие культуры, и вы видите это среди населения. Думаю, Франция более прогрессивна в этом отношении.

Когда я только приехала в Италию, я не чувствовала этого так сильно. Возможно, потому, что больше интересовалась футболом. Но, когда мой итальянский язык начал улучшаться, я стал понимать, о чем говорят люди.

Впервые я столкнулся с дискриминацией, когда услышал кричалки против неаполитанцев. Я не особо их понимал, когда приехал в Италию, но это действительно меня огорчило, потому что Неаполь – замечательный город. Когда вы видите футболистов, выступающих за «Наполи» и сборную Италии, становится обидно, что такое может происходить.

В конце концов, борьба необходима, потому что люди должны понимать: футболист, который играет за «Наполи», может также играть за свою национальную команду. Поэтому, даже если они и болеют другой клуб, они также должны поддерживать и этих игроков. Подумайте о Лоренцо Инсинье. Когда он играет за сборную Италии, все его поддерживают, и это действительно важно.

Я думаю, что некоторые люди, о которых мы так много говорили, должны дважды подумать, прежде чем проявлять дискриминацию. Футбол – очень популярный вид спорта во всем мире, поэтому я думаю, он действительно может помочь. Все игроки, а не только я, должны сделать шаг вперед и бороться с дискриминацией.

Я верю, что мы можем сделать это. Мы уже осуществили много инициатив, и в будущем мы можем сделать еще больше для борьбы с расизмом и всеми формами дискриминации», – сказал Кулибали.

Кулибали родился во Франции. С 2010-го по 2012 год вступал за «Метц».