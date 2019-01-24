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    Кулибали: «Во Франции я вырос среди турок, сенегальцев, французов. Никогда не сталкивался там с проблемой расизма»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал о своем отношении к расизму и о том, как нужно бороться с проявлениями дискриминации.

    В матче 18-го тура Серии А с «Интером» (24 декабря) сенегалец подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков миланцев, которые ухали в его сторону по ходу игры.

    «Мы должны понимать, что мы все разные, но в то же время мы равны. Мир достиг большого прогресса, но тот факт, что мы все еще боремся [с расизмом], означает, что мы движемся назад, и это позор.

    Отличается ли в этом плане Италия от Франции? Я думаю да, потому что я родился во Франции, и у меня никогда не было таких проблем. Ни на футбольном поле, ни в повседневной жизни.

    Я вырос среди множества иностранцев: турок, выходцев из Северной Африки, сенегальцев, французов... Это было большое сочетание людей, но проблем никогда не было. Поэтому с этой точки зрения я думаю, что Франция – другая страна.

    Во французской сборной есть много футболистов разных национальностей. Это никогда не было проблемой.

    Франция – это другая страна. На нее оказывали влияние многие культуры, и вы видите это среди населения. Думаю, Франция более прогрессивна в этом отношении.

    Когда я только приехала в Италию, я не чувствовала этого так сильно. Возможно, потому, что больше интересовалась футболом. Но, когда мой итальянский язык начал улучшаться, я стал понимать, о чем говорят люди.

    Впервые я столкнулся с дискриминацией, когда услышал кричалки против неаполитанцев. Я не особо их понимал, когда приехал в Италию, но это действительно меня огорчило, потому что Неаполь – замечательный город. Когда вы видите футболистов, выступающих за «Наполи» и сборную Италии, становится обидно, что такое может происходить.

    В конце концов, борьба необходима, потому что люди должны понимать: футболист, который играет за «Наполи», может также играть за свою национальную команду. Поэтому, даже если они и болеют другой клуб, они также должны поддерживать и этих игроков. Подумайте о Лоренцо Инсинье. Когда он играет за сборную Италии, все его поддерживают, и это действительно важно.

    Я думаю, что некоторые люди, о которых мы так много говорили, должны дважды подумать, прежде чем проявлять дискриминацию. Футбол – очень популярный вид спорта во всем мире, поэтому я думаю, он действительно может помочь. Все игроки, а не только я, должны сделать шаг вперед и бороться с дискриминацией.

    Я верю, что мы можем сделать это. Мы уже осуществили много инициатив, и в будущем мы можем сделать еще больше для борьбы с расизмом и всеми формами дискриминации», – сказал Кулибали.

    Кулибали родился во Франции. С 2010-го по 2012 год вступал за «Метц».

    Источник: Football Italia

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    24.01.2019 16:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 января 2019, 17:16

      Я думал он скажет что пока рос среди сенигальцев, алжирцев и т.д ни разу во Франции не встретил француза.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 января 2019, 17:03

      Нежные такие.. Там европейцев жалеть нужно уже, а не вас..

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 января 2019, 16:53

      Приедь **** в РОССИЮ каеньщиком

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 января 2019, 16:52

      КАКАЯ НАХЕР ДИСКРИМИНАЦИЯ ????!!?!?!?
      ты МИЛЛИАРДЕР . А НЕ РАБ . ЗАЕ..........ли нигроиды !!!!

      0
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